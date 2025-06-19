Λογαριασμός
Big Brother: Προσπάθειες για εξομάλυνση των σχέσεων καθώς οι αντιδράσεις για τις ανακοινώσεις της νέας αρχηγού συνεχίζονται (Βίντεο)

Οι εξελίξεις στο σπίτι του BIG BROTHER είναι συνεχείς και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε όλες μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και στο ΣΚΑΪ HYBRID

Big Brother

Οι έντονες αντιδράσεις που έφεραν οι ανακοινώσεις της νέας αρχηγού συνεχίζονται και απόψε, Πέμπτη 19 Ιουνίου στο σπίτι του Big Brother.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει μία συζήτηση με τον Γιώργο Αντωνιάδη, προκειμένου να τον ηρεμήσει και να καταλάβει το λόγο που έχει γίνει έξαλλος.

Η συζήτηση μεταξύ Αργυρούς Κατσιγαράκη, Nancy Tawby και Γιώργου στο Captain’s Room περιστρέφεται γύρω από την Μαρικέλλυ. Την ίδια ώρα στο άλλο δωμάτιο, ο Νίκος Ζαφειράκης και η Χριστίνα Παπαδέλλη λένε στη Μαρικέλλυ πως έχει στοχοποιηθεί.

Η Αργυρώ και ο Χρήστος Ντ. συζητούν για τα πρόσφατα γεγονότα και εκείνος της λέει πως κάνει λάθος με τη στάση της απέναντι στον Νίκο και τη Μαρικέλλυ.

Η Nancy κάνει μία προσπάθεια να εξομαλύνει την κατάσταση στο σπίτι και να ηρεμήσει τον Γιώργο. Οι συγκάτοικοι όμως δε φαίνεται να πιστεύουν στις αγνές της προθέσεις και αντιδρούν.

Ο Γιώργος ζητάει συγγνώμη από τη Μαρικέλλυ για τη συμπεριφορά του. Πόσο πρόθυμη είναι εκείνη να τον ακούσει;

Μετά την κουβέντα που είχε η Ζωή με τον Νίκο, όταν της δίνεται η αφορμή τον υπερασπίζεται. Ο Χρήστος Γκικουρίας θεωρεί πως πίσω από αυτή την αλλαγή στάσης, δεν κρύβονται «αγνές προθέσεις»…

