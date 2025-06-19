Η Jenna Bush Hager έκοψε ζωντανά στην τηλεόραση τα μαλλιά της καρέ

Η Jenna Bush Hager είναι η πιο πρόσφατη διασημότητα που ακολουθεί την τάση του καρέ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εκπομπής Today with Jenna & Friends μαζί με τη Leslie Bibb στις 16 Ιουνίου, η Hager τόλμησε να κόψει τα μαλλιά της ζωντανά στην τηλεόραση. Ήταν απόλυτα ταιριαστό που έκανε το καρέ παρέα με τη συμπαρουσιάστριά της, της οποίας το κούρεμα στη σεζόν 3 του White Lotus έγινε κυριολεκτικά... το καρέ που ακούστηκε σε όλο τον κόσμο.

Το «c-nty little bob» της Bibb, όπως αποκαλείται πλέον με αγάπη, δημιουργήθηκε από τον διάσημο κομμωτή Chris McMillan (ο ίδιος που είναι υπεύθυνος και για το εμβληματικό “Rachel” look της Jennifer Aniston στο Friends, όχι πως είναι κάτι μικρό...).

