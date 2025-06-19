Έλενα Τοπαλίδου: Η τωρινή της φοβία και ο τρόπος που χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως μαμά

Mεταμορφωμένη σε drag queen εμφανίστηκε στις Rainbow Mermaids η Έλενα Τοπαλίδου που μίλησε για τη ζωή της, τα παιδικά της χρόνια στο Χαλάνδρι, τη χορευτική της καριέρα, το γάμο και το παιδί αλλά και τις διατροφικές της διαταραχές.

«Ήμουν ένα ηδονιστικό πλάσμα και ο χορός με έβαλε σε τιμωρητική σχέση απέναντι στον εαυτό μου.

«Δεν μου ε΄δινα μπράβο. Ας πούμε τώρα, αν το πρωί δεν γυμναστώ όσο θέλω δεν μου επιτρέπω να αγαπώ το σώμα μου.

Αν δω μια γυναίκα που έχει ένα αναγεννησιακό σώμα, το βλέπω και το λατρεύω. Εγώ στον εαυτό μου αυτό δεν μπορώ να το αντέξω. Η δουλειά μου δεν με αφήνει. Τώρα δεν αντέχω στον εαυτό μου το ένα ένα κιλό παραπάνω. Τώρα μπορεί να έχω πάρει τώρα 3-4 και τα αντέχω. Το επέτρεψα, δεν κατάλαβα πώς… Ενώ με κοιτάω πολλές φορές και λέω "τι έχεις κάνει;", από την άλλη είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που σχεδόν μου αρέσει κιόλας.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.