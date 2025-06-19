Βασιλική Τρουφάκου: Το πρώτο πάρτι γενεθλίων του γιου της ήταν ότι ονειρευόταν

Σχεδόν ένας μήνες έχει περάσει από τα πρώτα γενέθλια του γιου της Βασιλικής Τρουφάκου, Γρηγόρη, που έγινε ενός έτους. Και φτάνοντας οικογενειακώς στη Νέα Υόρκη συνεχίζοντας τη συνήθεια που έχουν αποκτήσει ως οικογένεια να ταξιδεύουν παντού μαζί από όταν ήταν μόλις λίγων μηνών, η ηθοποιός αφού δεν μπορούσε να κλείσει μάτι λόγω jet lag αποφάσισε να βάλει το πάρτι που έκαναν για τα γενέθλιά του.

Τότε, όχι τωρα, απλά τώρα το δημοσιοποίησε. Και ήταν ένα πάρτι όπως ακριβώς το ονειρουόντουσαν. Απλά στο πάρκο με φίλους, στη φύση και γνήσια χαρά. Με μια ολόλευκη τούρτα με αστεράκια, μπαλόνια και καπέλα γενεθλίων και πολλούς στενούς τους φίλους με τα παιδιά τους γύρω τους όμορφα και χωρίς εντυπωσιασμούς.

Πηγή: womenonly

