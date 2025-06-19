Big Brother: Η νέα αρχηγός «οδηγεί» τους συγκάτοικους σε ...απεργία - Τεταμένη ατμόσφαιρα και σκέψεις για αποχώρηση (Βίντεο)

Η Nancy Tawby είναι η νέα αρχηγός στο σπίτι του Big Brother. Ωστόσο, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η ίδια την αρχηγία προκαλεί αντιδράσεις που φτάνουν μέχρι την απεργία!

Η πρώτη αποστολή του αρχηγού είναι πάντα ο καταμερισμός των ημερήσιων εργασιών καθαριότητας μέσα στο σπίτι. Η Nancy αποφασίζει και… διατάζει πως η ίδια θα απέχει από όλες τις εργασίες και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να ασχοληθούν με την καθαριότητα. Χρήζει βοηθό της την Αργυρώ Κατσιγαράκη. Για τον εαυτό της επιλέγει να μείνει στο captain’s room, να προσέξει τη σιλουέτα της και δηλώνει πως το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η… ασυλία!

Ο Νίκος Ζαφειράκης και ο Χρήστος Γκικουρίας έχουν διαφορετική άποψη και αποφασίζουν να κατέβουν σε απεργία! Ο Γιώργος Αντωνιάδης δεν δέχεται αυτή την «ανταρσία» και την εκλαμβάνει ως προσωπική προσβολή! Η απόφαση της Μαρικέλλυ να τους υπερασπιστεί στρέφει τα βέλη του Γιώργου προς το πρόσωπό της!

Η Φένια Νικολαΐδη επηρεασμένη από όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες σκέφτεται σοβαρά πως ίσως πρέπει να αποχωρήσει οικειοθελώς. Αυτές τις σκέψεις μοιράζεται με τη Ζωή Ασουμανάκη η οποία αντιδρά!

Ο χορός βγαίνει «ξινός» στη Ζωή. Ένα στραβοπάτημα βάζει σε νάρθηκα το πόδι της!

Με την ατμόσφαιρα στο σπίτι να είναι τεταμένη ξεκινάει και το weekly task. Για την επιτυχία σε αυτό είναι απαραίτητη η καλή συνεργασία μεταξύ των συγκατοίκων. Θα μπορέσουν να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να λειτουργήσουν ομαδικά για να συγκεντρώσουν τα χρήματα του προϋπολογισμού;

