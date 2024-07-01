Power of Love: Ας γνωρίσουμε καλύτερα τα κορίτσια και τα αγόρια - Νέο επεισόδιο απόψε στις 22.00 - Δείτε το trailer

Η πρώτη τους επίσκεψη και γνωριμία στα δύο σπίτια του Power of Love μας προϊδεάζει για μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια! Πριν όμως αρχίσουν να εξελίσσονται οι ιστορίες τους ας γνωρίσουμε καλύτερα τις προσωπικότητες που μπήκαν στο πιο fun παιχνίδι του καλοκαιριού!

Δείτε το trailer­­:

L A D I E S

Σωτηρία Δεμίρογλου

Ηλικία: 22 ετών

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα: Body piercer / Δημιουργός βίντεο

Ζώδιο: Παρθένος

Ζει στη Θεσσαλονίκη και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Έχει έναν αδερφό 6 χρόνια μικρότερο τον οποίο λατρεύει.

Στήριγμα της ήταν η μαμά της, ο αδερφός της και ο κολλητός της. Αν νευριάσει γίνεται πολύ σκληρή. Σπούδασε νοσηλευτική γιατί της αρέσει να βοηθάει τον κόσμο. Συνολικά έχει 14 piercing πάνω της.

Ασχολείται με τα social media, έχει 96.000 followers στο Tik Tok και 11.000 Instagram και μέσα από τις αναρτήσεις της θέλει να μεταδώσει χαρά και γέλιο στον κόσμο. Το παρατσούκλι της από μικρή είναι «snobaria» αλλά η ίδια θεωρεί ότι δεν ισχύει. Κάνει ιππασία και λατρεύει τις γάτες. Let’s talk about love: Έχει κάνει μία σχέση στη ζωή της και διατηρείεξαιρετικές σχέσεις με τον πρώην της. Θέλει ο σύντροφός της να είναι ειλικρινής, να τη σέβεται και να της δείχνει εμπιστοσύνη. Δεν πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Δε συγχωρεί την απιστία. Περιμένει από τον άντρα να κάνει την πρώτη κίνηση ενώ εκείνη δείχνει το ενδιαφέρον της με «πειράγματα».

Ειρήνη Κατσίγιαννη

Ηλικία: 22 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Φοιτήτρια

Ζώδιο: Ιχθύς Κατάγεται από το Άργος και τη Σκύρο αλλά έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Είναι μοναχοκόρη και

περήφανη για τους γονείς της γιατί τη στηρίζουν πολύ και τις έχουν δώσει αξίες. Σπουδάζει βοηθός μικροβιολόγου και παράλληλα εργάζεται σε ένα μαγαζί με ρούχα.

Let’s talk about love: Προτιμά τις μακροχρόνιες σχέσεις. Είναι πιστή, ρομαντική και ευαίσθητη και της αρέσει να κάνει δώρα και εκπλήξεις. Σε μία χέση απαιτεί τον σεβασμό και αναζητά το χιούμορ. Για τον έρωτα μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν έχει απατήσει ποτέ και θεωρεί πως δεν θα μπορούσε να συγχωρήσει την απιστία. Πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά και μελλοντικά θα ήθελε να κάνει τη δική της οικογένεια. Είναι ελεύθερη εδώ και ένα χρόνο.

Νίκη Παυλίδου

Ηλικία: 25 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Content Creator

Ζώδιο: Υδροχόος

Κατάγεται από τα Τρίκαλα αλλά έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Είναι μοναχοκόρη έχει τέλεια σχέση με τους γονείς της για τους οποίους δηλώνει πως είναι το στήριγμα της. Παρόλο που ως content creator ασχολείται με την εικόνα της, η ίδια νιώθει πως δεν έχει καθόλου αυτοπεποίθηση. Είναι ένα juicy κορίτσι που προσέχει τον εαυτό της. Έχει 1 σκύλο και 2 γάτες και φιλοξενεί συχνά ζωάκια από φιλοζωικές μέχρι να τα υιοθετήσει κάποιος. Έχει σπουδάσει Ναυτιλιακά στη Χίο και ξεκίνησε μεταπτυχιακό.

Let’s talk about love: Πριν από ενάμιση χρόνο βγήκε από μία μακροχρόνια σχέση. Ο χωρισμός της ήταν δύσκολος. Θεωρεί την ομορφιά υποκειμενική και ο ιδανικός σύντροφος για εκείνη θέλει να είναι πιστός, ευγενικός και να την κάνει να γελάει. Σημαντικό για εκείνη είναι επίσης η συμπεριφορά του προς τους άλλους ανθρώπους και τα ζώα.

Άννα Μαρκέλλα

Ηλικία: 35 ετών

Πόλη: Ρέθυμνο

Ιδιότητα: Χορεύτρια / Ιδ. Υπάλληλος

Ζώδιο: Ιχθύς

Κατάγεται από τη Ρωσία και προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια. Δεν γνώρισε τον πατέρα της γιατί έφυγε από τη ζωή πριν από τη γέννησή της. Από τα 16 της ασχολείται με το χορό. Στην Ελλάδα ήρθε στην ηλικία των 19 για να βοηθήσει τη μητέρα

της. Έχει σπουδάσει χρυσοχόος. Δουλεύει ως χορεύτρια και ως καθηγήτρια χορού ενώ παράλληλα εργάζεται σε κοσμηματοπωλείο. Ως χόμπι της έχει το τραγούδι ενώ ράβει στολές για belly dance και φτιάχνει κοσμήματα. Της αρέσει να γράφει ποιήματα στα ρωσικά και είναι τελειομανής.

Let’s talk about love: Έχει κάνει δύο πολύ σοβαρές σχέσεις οι οποίες έφτασαν πολύ κοντά στο γάμο. Είναι ελεύθερη εδώ και ένα χρόνο περίπου.

Φεύγει δύσκολα από μία σχέση. Είναι ρομαντική, δεν αντέχει τα ψέματα, την αγένεια και δε θα συγχωρούσε την απιστία. Περιμένει από τον άντρα να κάνει την πρώτη κίνηση. Νιώθει έτοιμη να κάνει οικογένεια.

Σοφία Τσέκου

Ηλικία: 24 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Φοιτήτρια

Ζώδιο: Παρθένος

Έχει καταγωγή από την Αθήνα και την Εύβοια. Έχει μία αδερφή 4 χρόνια μικρότερη η οποία είναι η κολλητή της. Η μητέρα της είναι ο άνθρωπος από τον οποίο αντλεί έμπνευση και δύναμη. Σπούδασε Τουριστικά και δούλεψε στην υποδοχή σε ξενοδοχεία. Έχει επίσης δουλέψει ως αεροσυνοδός και τώρα σπουδάζει Business Administration. Στον ελεύθερο της χρόνο παίζει τένις. Έχει πάθος με τα ψώνια και τα ταξίδια. Αγαπάει πολύ τα ζώα και έχει δύο γάτες.

Let’s talk about love: Σε μία σχέση αναζητά την ασφάλεια για αυτό και την ελκύουν περισσότερο οι μεγαλύτεροι άντρες. Δεν έχει πρόβλημα να κάνει την πρώτη κίνηση. Θεωρεί πως ο τσιγκούνης άνθρωπος είναι τσιγκούνης και στα συναισθήματα. Σε μία σχέση δεν αντέχει το ψέμα ενώ μπορεί να συγχωρέσει την απιστία υπό όρους. Είναι ρομαντική, θα εκφράσει τη ζήλια της με πλάγιο τρόπο, δεν είναι σνομπ και δίνει ευκαιρίες. Είναι ελεύθερη το τελευταίο εξάμηνο. Μελλοντικά θα ήθελε να κάνει οικογένεια.

Γλυκερία Τσολπίδου

Ηλικία: 21 ετών

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα: Μοντέλο

Ζώδιο: Υδροχόος

Είναι γέννημα-θρέμμα Θεσσαλονικιά. Έχει μία μεγαλύτερη αδερφή 24 ετών, που ζει στην Γερμανία. Είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της και είναι μεγαλωμένη σαν «πριγκίπισσα». Είναι μοντέλο, καθηγήτρια κλασικού μπαλέτου, life coach και τώρα τελειώνει τις σπουδές της στην ψυχολογία. Μικρή είχε πολλές ανασφάλειες και έδωσε τα δική της μάχη με τη νευρική ανορεξία για 2 χρόνια περίπου. Δεν έχει καλή σχέση με τις γυναίκες καθώς θεωρεί ότι την ζηλεύουν.

Τον Νοέμβριο του 2023 επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς (Miss Tourism). Έχει ενεργό λογαριασμό στο Tik Tok με 24.000 περίπου ακόλουθους.

Let’s talk about love: Πολλές φορές θεωρεί πως παρεξηγείται λόγω της αυτοπεποίθησής της. Δεν αντέχει το ψέμα και την υποκρισία. Μία σχέση της αρέσει να είναι σαν παραμύθι. Ο ιδανικός για εκείνη σύντροφος θα ήθελε να είναι ρομαντικός, δοτικός, δραστήριος και επαγγελματικά επιτυχημένος.

Πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά παρότι δεν της έχει συμβεί. Είναι ελεύθερη σχεδόν ένα χρόνο. Μελλοντικά, κοντά στα 35, θα ήθελε να κάνει τη δική της οικογένεια.

G E N T L E M E N



Αργύρης Αβραμιώτης

Ηλικία: 29 ετών

Πόλη: Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης

Ιδιότητα: Barman

Ζώδιο: Ιχθύς Η μητέρα του είναι από την Πελοπόννησο και ο πατέρας του από το Ηράκλειο αλλά έχει μεγαλώσει στη Νεάπολη

Λασιθίου. Έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μικρός και πέρασε δύσκολα. Είχε παραπανίσια κιλά μέχρι τα 18 του, όπου άλλαξε

εντελώς την εμφάνισή του. Ολοκληρώνοντας τη θητεία του στο στρατό εργάστηκε ως barman – πρόσφατα δούλεψε στο Μόναχο. Από μικρός γράφει μαντινάδες.

Let’s talk about love: Έχει κάνει συνολικά τρεις μεγάλες σχέσεις στη ζωήτου ενώ τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι μόνος. Σαν άνθρωπος δεν ανοίγεται εύκολα. Σε μία γυναίκα δεν του αρέσει η γκρίνια και η ζήλια. Δε συγχωρεί την απιστία, δε θέλει την υποκρισία και την ψευτιά και δεν αντέχει τις φωνές.

Απολαμβάνει να φλερτάρει από κοντά και πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Αγαπάει πολύ τα παιδιά και θα ήθελε να κάνει οικογένεια σε 2 – 3 χρόνια.

Αναστάσιος Βάσσος

Ηλικία: 45 ετών

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα: Δικηγόρος / Real estate

Ζώδιο: Καρκίνος

Κατάγεται από τη Φλώρινα αλλά μένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσε σε μία πολύ δεμένη οικογένεια. Η καλύτερή του φίλη είναι η μητέρα του. Σπούδασε Νομική, έκανε μεταπτυχιακό ενώ έχει φοιτήσει και στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών.

Εργαζόταν ως αστυνομικός. Τα τελευταία χρόνια δημιούργησε μία εταιρία με τον αδερφό του η οποία κατασκευάζει ακίνητα στη Μύκονο. Έχει πάθος με το γυμναστήριο και τρέλα με τα κόμικς. Ασχολείται με το body building και έχει κερδίσει τίτλους σε αυτό.

Let’s talk about love: Είναι ελεύθερος τα τελευταία δύο χρόνια και αναζητά μία κοπέλα παραδοσιακή. Υπήρξε αρραβωνιασμένος στο παρελθόν. Αυτό που δεν αντέχει είναι η αχαριστία, το ψέμα και η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Πιστεύει ότι το φλερτ θέλει λεπτούς τρόπους και είναι πολύ ρομαντικός και περιποιητικός. Το να κάνει οικογένεια είναι για εκείνον ευσεβής πόθος.

Ανδρέας Ιάσων Μάρης

Ηλικία: 26 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Αστρολόγος / Social media manager

Ζώδιο: Ζυγός

Γεννήθηκε στη Βέρνη της Γερμανίας, όπου έζησε μέχρι τα 6 του. Έκτοτε μένει στην Αθήνα με την αδελφή του. Πιστεύει

πως το διαζύγιο των γονιών του τον ωρίμασε απότομα.Έχει υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό του και είναι πολύ ανταγωνιστικός.

Σπούδασε Ναυτιλιακά και το ακολούθησε ως επάγγελμα για τρία χρόνια.Ασχολείται με την αστρολογία από τα 17 του. Γράφει στίχους ενώ έχει εκδώσει και ένα βιβλίο. Του αρέσει να βοηθάει κόσμο που έχει προβλήματα

και να συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δράσεις.

Let’s talk about love: Αναζητά μία σχέση στην οποία θα μπορέσει να επενδύσει συναισθηματικά. Δεν αντέχει τη ρουτίνα και δε συγχωρεί την απιστία. Αυτό που θα τον κερδίσει σε μία γυναίκα είναι ο δυναμισμός της. Δηλώνει πως δε ζηλεύει. Εάν μία γυναίκα του αρέσει δε θα την αφήσει και δε θα υπολογίσει φιλίες στο παιχνίδι.

Νίκος Πελετιέ

Ηλικία: 27 ετών

Πόλη: Λάρνακα

Ιδιότητα: Transformation coach

Ζώδιο: Καρκίνος

Κατάγεται από τη Λευκωσία αλλά ζει στη Λάρνακα. Έχει μία αδερφή μεγαλύτερη η οποία τον παρακίνησε να πάρει

μέρος στο παιχνίδι. Έχει σπουδάσει στην Αγγλία sport coaching. Εκεί γνώρισε τον μέντορά του, ο οποίος τον μύησε στο self-

improvement πάνω στο κομμάτι του fitness και του dating με το οποίο ασχολείται μέχρι σήμερα. Η παγοθεραπεία είναι μέρος της καθημερινής του ρουτίνας. Πιστεύει πως έχει έρθει σε αυτό τον κόσμο με σκοπό να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

Let’s talk about love: Λέει πως αγαπάει τις γυναίκες περισσότερο από όλους ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι με τις απόψεις που εκφράζει στο διαδίκτυο.

Χόμπι του είναι το φλερτ και δηλώνει πως θέλει 15 δευτερόλεπτα για να «ψυχολογήσει» μία γυναίκα και να καταλάβει πως θα την προσεγγίσει. Έχει κάνει ένα «challenge» να βγει περίπου 100 ραντεβού σε 150 μέρες. Για εκείνον όσο πιο απλή και αγνή είναι μία γυναίκα τόσο πιο hot είναι. Είναι ελεύθερος εδώ και ένα χρόνο.

Δήμος Περπερίδης

Ηλικία: 38 ετών

Πόλη: Βόλος

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Ζώδιο: Ζυγός

Μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στον Αλμυρό και στον Βόλο όπου διατηρεί και τις επιχειρήσεις του. Όταν ξεκίνησε το πρώτο του μαγαζί είχε 1,5 ευρώ στην τσέπη όμως ο τρόπος που χειρίστηκε τα πράγματα τον οδήγησε στην επιτυχία. Έχει ένα δίδυμο αδερφό και μία αδερφή 6 χρόνια μεγαλύτερη. Οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος πήγαινε στην 5 η δημοτικού. Ως χόμπι ασχολείται με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και ήταν πρόεδρος στην ποδοσφαιρική ομάδα του Αλμυρού. Απολαμβάνει πολύ τα ταξίδια.

Let’s talk about love: Θεωρεί τον εαυτό του άντρα - κυνηγό. Μπορεί να ενθουσιάζεται αλλά δεν ερωτεύεται εύκολα. Θα διεκδικήσει μία γυναίκα αλλά αν δεν βρει ανταπόκριση θα χάσει το ενδιαφέρον του. Δε συγχωρεί την απιστία και ξενερώνει με την υπερβολική ζήλεια. Του αρέσουν πολύ οι γυναίκες με ασιατικά χαρακτηριστικά. Θέλει η γυναίκα που θα γίνει σύζυγός

του να είναι και φίλη του.

Δημήτρης Σκούρτας

Ηλικία: 25 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Ποδοσφαιριστής

Ζώδιο: Λέων

Κατάγεται από το Αγρίνιο και την Ηλεία αλλά έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Έχει μία μικρότερη αδερφή 21 ετών και είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Από τα 5 μέχρι τα 15 του ήταν σε Ακαδημία ποδοσφαίρου. Στα 16 του πήγε στην ΑΕΚ, μετά στον Ατρόμητο και σε άλλες ομάδες. Τώρα παίζει στο τοπικό πρωτάθλημα Κορινθίας. Έχει δουλέψει σε διάφορα πόστα στην εστίαση και όνειρό του είναι σε 5 χρόνια να έχει τη δική του επιχείρηση εστίασης. Έχει ένα σκυλάκι, τον Ντιέγκο.

Let’s talk about love: Απολαμβάνει το φλερτ και το παιχνίδι με τα μάτια. Δε συγχωρεί την απιστία και αν νιώσει πως η κοπέλα του δεν τον εμπιστεύεται φεύγει από τη σχέση. Κολακεύεται όταν τον φλερτάρουν. Προτιμά τις δυναμικές γυναίκες με χιούμορ. Αν ερωτευόταν την ίδια κοπέλα με ένα φίλο του μπορεί να έκανε πίσω για εκείνον. Θέλει να κάνει τη δική του ευτυχισμένη

οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.