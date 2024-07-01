Ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή των βραβείων BET και παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι με τίτλο «You Can Make It», που σηματοδοτεί την επιστροφή του στον χώρο της μουσικής. Μέσα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό ο βραβευμένος με Όσκαρ και τέσσερις φορές νικητής των GRAMMY ξεσήκωσε το κοινό μαζί με τους συνεργάτες του, τον Αμερικανό καλλιτέχνη Kirk Fridayy και το γκόσπελ γκρουπ «Sunday Service».

Το «You Can Make It» είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι για τον σταρ εμπνευσμένο από εκείνους που παλεύουν με την απόγνωση και τη θλίψη.

«Δεν ξέρω ποιος χρειάζεται να το ακούσει αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά ό,τι κι αν συμβαίνει στη ζωή σου, είμαι εδώ για να σου πω ότι μπορείς να τα καταφέρεις», είπε ο Σμιθ στη σκηνή του Peacock Theater στο Λος 'Αντζελες στην οποία εμφανίστηκαν επίσης οι Lauryn Hill, YG Marley, Ice Spice, Tyla, GloRilla, Latto, Muni Long, Sexyy Red, Shaboozey και Victoria Monét.

Ο Αμερικανός ηθοποιός/ράπερ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα ενθαρρυντικό μήνυμα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν έχει μια εύκολη διαδρομή. Όλοι έχουμε έναν σταυρό να σηκώσουμε, αλλά υπάρχει σοφία μέσα σε αυτή τη φωτιά. Και κάθε στιγμή της ζωής σας είναι μια ολοκαίνουργια ευκαιρία».

Όπως αναφέρει το People, το 1989 ο Σμιθ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος ράπερ που κέρδισε Grammy. Με το ψευδώνυμο Fresh Prince, μοιράστηκε το βραβείο με τον DJ Jazzy Jeff για το single τους «Parents Just Don't Understand».

Τα βραβεία BET απονέμονται από το 2001 από το τηλεοπτικό δίκτυο Black Entertainment που απευθύνεται σε αφρο-αμερικανικό κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

