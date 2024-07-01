Τα γενέθλιά της είχε χθες η Χριστίνα Μπόμπα και τα γιόρτασε πολύ διαφορετικά απ’ ότι συνηθίζει.

Σύσσωμη η οικογένεια Τανιμανίδη, δηλαδή η Χριστίνα, ο Σάκης, με τα παιδιά τους αλλά και τα αδέρφια τους πέρασαν το Σαββατοκύριακο στη Νάξο και απ’ ότι είδαμε πέρασαν παραπάνω από καλά όλοι μαζί.

Και μπορεί να μην οργάνωσαν birthday party στο νησί – είμαστε σίγουρες ότι κάτι θα κάνουν επιστρέφοντας- αλλά η μέρα ήταν special. Ξεκίνησε με τρέξιμο στην ατέλειωτη και άδεια παραλία για το ζευγάρι και συνέχισε με μπάνιο στη θάλασσα, βόλτα με το αυτοκίνητο με παιδικά τραγουδάκια και καφεδάκι με όλη την παρέα με τον Σάκη να οργανώνει έκπληξη στη γυναικάρα του.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.