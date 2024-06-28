Λογαριασμός
Bahar-Καινούρια αρχή: Οι χαρακτήρες της σειράς -Πρεμιέρα Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ (Δείτε το trailer)

Bahar-Καινούρια αρχή- Η νέα ξένη σειρά κάνει πρεμιέρα, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Bahar

Έζησε 20 ολόκληρα χρόνια για τους άλλους. Ήρθε η στιγμή να ξυπνήσει και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στα όνειρά της!

Η νέα ξένη σειρά «Bahar-Καινούργια Αρχή» έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 21.00 και αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που παλεύει για τα όνειρά της παρά τα εμπόδια και τις αντιξοότητες.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

