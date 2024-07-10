«Bahar-Καινούργια Αρχή»: Η πρώτη δύσκολη μέρα στο νοσοκομείο - Δείτε trailer

Η πρώτη μέρα της Μπαχάρ στο νοσοκομείο είναι γεγονός. Γεμάτη χαρά, βάζει την ιατρική ποδιά της και εμφανίζεται για εφημερία. Όμως, δεν θα πάνε όλα όπως τα περίμενε. Οι δυσκολίες και τα ευτράπελα διαδέχονται το ένα το άλλο και η Μπαχάρ αδυνατεί να τα βγάλει πέρα. Όμως, η θετική της διάθεση και η όρεξή της για δουλειά, της δίνουν δύναμη να συνεχίσει.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Μετά την πρόσληψη στο νοσοκομείο, η οικογένεια της Μπαχάρ ετοιμάζει μία έκπληξη για να γιορτάσουν το γεγονός. Ο Τιμούρ και η Νεβρά υποκρίνονται πως είναι χαρούμενοι γι’ αυτό αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Μάλιστα, η Νεβρά ζητά συγγνώμη από τη νύφη της, δημιουργώντας μία αμηχανία στην ατμόσφαιρα.

Η Μπαχάρ στο νοσοκομείο, εκτός από τον Τιμούρ και τον γιο τους τον Αζίζ Ουράς, βλέπει και άλλο ένα γνώριμο πρόσωπο από το παρελθόν. Είναι η Ρενγκίν, η παλιά τους φίλη και συμφοιτήτρια, η οποία όμως την υποδέχεται αρκετά ψυχρά. Η πρώτη μέρα κυλά δύσκολα, με τη Ρενγκίν να την κάνει ακόμη δυσκολότερη.

Αργότερα, ο Τιμούρ αποφασίζει να δώσει στην Μπαχάρ ακόμη ένα μάθημα για το πώς είναι πραγματικά να δουλεύεις σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Έτσι, της αναθέτει την πρώτη της νυχτερινή εφημερία, αναγκάζοντάς τη να χάσει το πάρτι γενεθλίων της κόρης τους, Ουμάι. Απ’ την άλλη, ένα πρόσωπο από το παρελθόν της Ρενγκίν εμφανίζεται και απειλεί τη φαινομενικά άψογη ζωή της.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσιτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσάγλα), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.