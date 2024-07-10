Άμλετ, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Τον «Άμλετ», το κορυφαίο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, παρουσιάζει η 5η Εποχή το καλοκαίρι του 2024. Ο Θέμης Μουμουλίδης, επιχειρεί μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του έργου, με μια ομάδα σημαντικών ηθοποιών, με επικεφαλής τον Αναστάση Ροϊλό στον ρόλο του Άμλετ. Με όχημα την μεγαλειώδη ποιητική μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, η παράσταση παρακολουθεί το «γκρέμισμα» ενός κόσμου, ανίκανου να υπακούσει σε κανόνες και ηθική. Ένας κόσμος σκοτεινός, αδίστακτος, όπου η φιλία αλλά και οι σχέσεις αίματος δεν σημαίνουν τίποτε. Ένας «ετοιμόρροπος» κόσμος σκοπιμοτήτων και ιδιοτέλειας: η χώρα αυτή ονομάζεται Κτηνωδία. Ο Άμλετ γνωρίζει εξαρχής ότι αυτός ο κόσμος είναι σάπιος και πρέπει να καταστραφεί: καμιά χρήση του κόσμου δεν είναι καλή. Να βουλιάξει. Με τον Άμλετ, ο Σαίξπηρ καταθέτει στο παγκόσμιο θέατρο ένα έργο μνημειώδες που, αιώνες τώρα, έχει δημιουργήσει τη δική του μυθολογία. Μια κατάδυση στην ουσία του ανθρώπου και ταυτόχρονα ένα requiem στη σκοτεινή πλευρά του. Μέσα από τον Άμλετ, ο Σαίξπηρ μας περιγράφει την εποχή του, που είναι και δική μας εποχή. Ένα κείμενο υπερχρονικό και βαθιά πολιτικό.

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Ιωάννα Παππά, Μιχάλης Συριόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Δόβρης, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Τζένη Καζάκου, Άρης Νινίκας, Δημήτρης Αποστολόπουλος

Τετάρτη 10/7, 21:30

Εισιτήρια: 18-22€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Νεαπόλεως 58, Βύρωνας

Οι Παίχτες: Η παράσταση-φαινόμενο του Γιώργου Κουτλή κάνει στάση στο Βεάκειο Θέατρο

Μετά από δύο χρονιές, με γεμάτα θέατρα χειμώνα – καλοκαίρι, και μετά από ένα χρόνο απουσίας, οι «Παίxτες» του Ν.Β. Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, επιστρέφουν για λίγες παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα. Ο Γιάννης Νιάρρος, ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ο Ηλίας Μουλάς, ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ο Θανάσης Δήμου, ο Γιώργος Τζαβάρας κι ο Γιώργος Μπουκαούρης συναντιούνται επί σκηνής και πάλι, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, για μερικά ακόμη ξέφρενα ταξίδια στον κόσμο της μπλόφας και του ρίσκου σ’ αυτήν την αξέχαστη κωμωδία αδρεναλίνης. Ζωντανή μουσική, απρόσμενοι αυτοσχεδιασμοί και ξέφρενο χιούμορ σε μια παράσταση – οφθαλμαπάτη, μια φαρσοκωμωδία καταστάσεων, για την τέχνη της εξαπάτησης: Παράσταση ή πραγματικότητα, ηθοποιός ή ρόλος, θύτης ή θύμα, αλήθεια ή ψέμα, όλα συγχέονται και τελικά, το μόνο που μένει είναι το παιχνίδι.

Τρίτη 9/7 και Τετάρτη 10/7, 21:30

Εισιτήρια: 20€. Προπώληση: more.com

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλέφωνο: 21 0422 6330

José Carreras και Plácido Domingo στο Καλλιμάρμαρο

Ο τενόρος José Carreras και ο τενόρος και μαέστρος Plácido Domingo, συναντώνται ξανά για μία ιστορικής σημασίας εμφάνιση στην Αθήνα, την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, στο εμβληματικό Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι δύο σπουδαίοι τενόροι θα ερμηνεύσουν δημοφιλείς άριες που άφησαν εποχή και ντουέτα από μερικές από τις πιο αγαπημένες όπερες όλων των εποχών, αλλά και κομμάτια από το ρεπερτόριο του μουσικού θεάτρου, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Broadway, αλλά και της Ισπανικής και Ναπολιτάνικης παράδοσης.

Τετάρτη 10/7, 21:00

Εισιτήρια: Από 80€. Προπώληση: more.com

Παναθηναϊκό Στάδιο – Καλλιμάρμαρο, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αθήνα

Φορώντας μύθους… και φουστάνια αδειανά: Έκθεση της Κυριακής Χριστακοπούλου στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης

Την ατομική έκθεση της εικαστικού Κυριακής Χριστακοπούλου με τίτλο «Φορώντας μύθους…. και φουστάνια αδειανά», παρουσιάζει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024 στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων. Η έκθεση επιμερίζεται σε δύο ενότητες στον εκθεσιακό χώρο. Στην πρώτη φιλοξενούνται και αναπτύσσονται δώδεκα έργα (διαστ.1.70×0.45εκ.) δουλεμένα με μικτή τεχνική, κάρβουνο, κιμωλία και χαρτί πάνω σε ξύλο, όπου απεικονίζονται γυναικείες μορφές με παραδοσιακές φορεσιές. Και απέναντι στον γυναικείο κόσμο, που «φοράει μύθους», η Κ. Χριστακοπούλου δημιουργεί σύγχρονα φορέματα, εικαστικά έργα, με χρώματα και σχέδια, τα οποία αποτελούν την δεύτερη ενότητα της έκθεσης, παραπέμποντας στην μαζική βιοτεχνική παραγωγή.

Διάρκεια Έκθεσης: 6 Ιουλίου – 29 Σεπτεμβρίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 16:00. Σάββατο/Κυριακή: 10:00 – 15:00

Είσοδος: Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Αθήνα. Τηλ: 21 0324 3987

