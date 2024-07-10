Οικονομάκου και Θεοδωρίδου γύρισαν μαζί clip και το backstage είναι ξεκαρδιστικό

Νέο τραγούδι κυκλοφορεί η Νατάσα Θεοδωρίδου με τίτλο «Καλοκαίρι» και μπαίνει κι εκείνη στην Playlist που ζωντανεύει κάθε καλοκαίρι λόγω seasonality. Ξέρετε, αυτή που περιλαμβάνει, Καλοκαιρινές διακοπές, Αυτό το καλοκαίρι, Τόσα καλοκαίρια, Το καλοκαίρι μου, Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά κλπ κλπ. Μέχρι τότε προβλέπεται να είναι από τα hit του φετινού καλοκαιριού καθώς είναι κεφάτο, χορευτικό και ότι χρειάζεται το ανάλαφρο κλίμα του καλοκαιριού.

Και απ' ότι φαίνεται θα έχει κι ένα ανάλογο video clip με guest έκπληξη την Αθηνά Οικονομάκου. Τώρα εξηγείται πώς βρέθηκαν μαζί στο Μιλάνο για να παρακολουθήσουν το special basket game του Bruno Cerella, του συντρόφου της Αθηνάς και μάλιστα φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί στο πάρτι που ακολούθησε.

