Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια Μαντώ Γαστεράτου σε λίγο καιρό θα υποδεχτεί το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της Νίκο Ισηγόνη αφού διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. To ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 και έχει αποκτήσει ακόμα δύο παιδιά. Τον πρωτότοκο Γιώργο που είναι 3 χρονών και την Κυβέλη που θα κλείσει τα 2 τον Αύγουστο.

Σε μια εποχή που η υπογεννητικότητα αποδεικνύεται τεράστιο θέμα και όλες οι χώρες της Ευρώπης ψάχνουν τρόπους να τον καταπολεμήσουν, η Μαντώ στον δρόμο που χάραξε και η Κλέλια Πανταζή αποφάσισε να αποκτήσει και τρίτο παιδί και μάλιστα σε πολύ κοντινή ηλικία με τα δύο πρώτα της.

Και όσες έχουμε έστω κι ένα ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι ένα νήπιο, πόσο μάλλον τρία. Απεριόριστος θαυμασμός λοιπόν για εκείνη που περνάει το φετινό καλοκαίρι με την οικογένειά της στον τόπο της καταγωγής της, την Κέρκυρα.

Με τους δικούς της ανθρώπους εκεί σίγουρα αισθάνεται πιο ασφαλής με τα πιτσιρίκια όντας η ίδια πια σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

«Είχα ξεχάσει πόσο όμορφο είναι το μέρος καταγωγής μου η Λευκίμμη! Αυτό που νοσταλγώ περισσότερο βέβαια, είναι οι διακοπές με τον αδερφό μου.

Μαζί περάσαμε σχεδόν 15 καλοκαίρια σε αυτόν τον τόπο! Η γειτονιά μας και το πατρικό μας σπίτι στην Κέρκυρα σήμερα έχουν άλλη μορφή, άλλον αέρα, άλλες μυρωδιές, άλλες παρέες, άλλα χρώματα, άλλους ανθρώπους... οι αναμνήσεις μόνο έχουν μείνει στην θέση τους και καινούριες περιμένουν να πάρουν την θέση τους στο μυαλό και στην καρδιά» έγραψε η ίδια.

