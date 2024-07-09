Η Μπαχάρ ανοίγει το καινούργιο κεφάλαιο της ζωής της και επιτέλους το όνειρό της γίνεται πραγματικότητα. Με το πείσμα, την αποφασιστικότητα και την επιμονή της κατάφερε να προσληφθεί στο νοσοκομείο που δουλεύει και ο Τιμούρ. Αφήνει πίσω την παλιά υποχωρητική Μπαχάρ και υποδέχεται τον νέο δυναμικό εαυτό της.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Όλοι είναι έξαλλοι με την Μπαχάρ, μετά την πρόσληψή της στο νοσοκομείο. O Τιμούρ γιατί κινήθηκε πίσω από την πλάτη του και τώρα θα πρέπει να παριστάνουν και τους ξένους! Η Ρενγκίν γιατί είναι αναγκασμένη να δουλεύει στον ίδιο χώρο με τη σύζυγο του εραστή της. Η κυρία Νεβρά, η μητέρα του Τιμούρ, γιατί η Μπαχάρ την εξαπάτησε για να εξασφαλίσει τα χρήματα των εξετάσεων. Σε αντίθεση με όλους αυτούς, η ίδια είναι ευτυχισμένη που θα πάρει πίσω όσα της στέρησαν τόσα χρόνια.

Αν και η Νεβρά είναι θυμωμένη, συμβουλεύει τον Τιμούρ να δώσει τόπο στην οργή και να αφήσει την Μπαχάρ να κάνει αυτό που θέλει. Αν την πιέσει υπερβολικά, οι συνέπειες για την οικογένεια Γιαβούζογλου θα είναι δραματικές, πολύ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να φανταστούν όλοι.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Δείτε όλα τα επεισόδια εδώ:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/2023-2024#tab1

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσιτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσάγλα), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.