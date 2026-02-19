Μετά την καθηλωτική εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου, ο Bad Bunny έσβησε όλο το περιεχόμενο από τους λογαριασμούς του στα social media και έκανε unfollow τους πάντες, κάνοντας τον πλανήτη να αναρωτιέται τι ετοιμάζει.

Τα σχέδια του διάσημου, πολυβραβευμένου ράπερ αποκαλύφθηκαν τελικά σήμερα: ο Bad Bunny θα πρωταγωνιστήσει σε χολιγουντιανή υπερπαραγωγή, δίπλα σε μεγάλους σταρ , και θα υποδυθεί έναν θρυλικό επαναστάτη του Πουέρτο Ρίκο (τι άλλο;!).

Bad Bunny will star in his first lead film role in ‘PORTO RICO’ alongside Viggo Mortensen, Edward Norton and Javier Bardem.



The film follows the story of José Maldonado Román who fought against colonialism by leading a gang of ex-convicts to vindicate Puerto Rico.



(Source:… pic.twitter.com/AIEBOfKJmz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 18, 2026

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ταινία θα ονομάζεται "Porto Rico", σε σενάριο και σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου, επίσης Πουερτορικανού καλλιτέχνης René Pérez Joglar, γνωστός ως Residente.

Το σενάριο εστιάζει στη ζωή του José Maldonado Román, τη θρυλική επαναστατική φιγούρα του Πουέρτο Ρίκο στα τέλη του 19ου αιώνα, που έμεινε στην ιστορία ως "Águila Blanca" (Λευκός Αετός).

Τον κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο Bad Bunny ο οποίος - μετά τη συμμετοχή του σε παραγωγές όπως το "Bullet Train" με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) και την ταινία "Caught Stealing" του Ντάρεν Αρονόσφσκι (Darren Aronofsky) - πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ως πρωταγωνιστής.

Το καστ αστέρων συμπληρώνουν οι Βίγκο Μόρτενσεν (Viggo Mortensen), Έντουαρντ Νόρτον (Edward Norton) και Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem).

Τη θέση του εκτελεστικού παραγωγού αναλαμβάνει ο πολυβραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Alejandro G. Iñárritu.

Οερισσότερες λεπτομέρειες για την ταινία θα γίνουν γνωστές σε δέυετρο χρόνο.



Πηγή: skai.gr

