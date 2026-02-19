Σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στα Γρεβενά. Βλέπουμε όμορφες εικόνες από το γεφύρι του Ζιάκα, μαθαίνουμε τη δύσκολη καθημερινότητα των μαθητών απομονωμένων χωριών και ακούμε την ιστορία μιας οικογένειας που αναζητά δικαιοσύνη. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στο γεφύρι του Ζιάκα, πλάι στα κρυστάλλινα νερά του παραπόταμου Βελονιά, γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες ενός παραμυθιού. Μια ιστορία γραμμένη από έναν προγραμματιστή και μια υπάλληλο γραφείου στα Γρεβενά. Δύο άνθρωποι που ισορροπούν ανάμεσα στις καθημερινές υποχρεώσεις και στο όνειρο που δημιουργούν οι ίδιοι, για να γνωρίσουν όλοι τις ομορφιές του τόπου τους.

Η πρόσφατη τραγωδία στο εργοστάσιο των Τρικάλων ξύπνησε τις μνήμες μιας άλλης τραγωδίας σε εργοστάσιο εκρηκτικών υλών στα Γρεβενά, όπου 3 νέοι εργαζόμενοι εξαϋλώθηκαν. Έχουν περάσει 4 χρόνια και η οικογένεια του 36χρονου Κώστα Ορφανίδη αναζητά ακόμη τις απαντήσεις για τον χαμό του παιδιού τους.

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο είναι το μεγαλύτερο στα Γρεβενά κι εκεί έχουν βρεθεί δεκάδες παιδιά από γειτονικά ερημωμένα χωριά, όπως η Αθανασία και η Αλίκη από το Σπήλαιο Γρεβενών. Ο δρόμος για το σχολείο είναι μακρύς κι επικίνδυνος, όμως δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

