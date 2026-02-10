Λίγες ώρες μετά την αποθεωτική και ιστορική εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, την Κυριακή στην Καλιφόρνια, ο Bad Bunny προχώρησε σε μία πολύ περίεργη κίνηση: Ο απόλυτος πορτορικανός σταρ διέγραψε όλες τις αναρτήσεις από τον λογαριασμό του στο Instagram – αφήνοντας τον κενό - και έκανε τους πάντες unfollow (σταμάτησε δηλαδή να ακολουθεί τα πρόσωπα που ακολουθούσε).

Η κίνησή του αυτή δεν συνοδεύτηκε από κάποιο επεξηγηματικό σημείωμα, κάνοντας τα εκατομμύρια των θαυμαστών του να αναρωτιούνται τι έχει συμβεί.

O Bad Bunny έγραψε ιστορία ως ο μόνος καλλιτέχνης που έχει τραγουδήσει στο ημίχρονο του Super Bowl εξ ολοκλήρου στα Ισπανικά.

Επίσης, έσπασε το ρεκόρ για το πιο δημοφιλές ημίχρονο του Super Bowl Show στην ιστορία, με 135,4 εκατομμύρια τηελεθατές να το παρακολουθούν ζωντανά, σε όλο τον πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

