Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μυστήριο με τον Bad Bunny: Κενός ο λογαριασμός του στο Instagram μετά την ιστορική εμφάνιση στο Super Bowl

Ο απόλυτος πορτορικανός σταρ διέγραψε όλες τις αναρτήσεις και σταμάτησε να ακολουθεί τα πρόσωπα που ακολουθούσε - Αφωνοι οι θαυματές του 

bad bunny

Λίγες ώρες μετά την αποθεωτική και ιστορική εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, την Κυριακή στην Καλιφόρνια, ο Bad Bunny προχώρησε σε μία πολύ περίεργη κίνηση: Ο απόλυτος πορτορικανός σταρ διέγραψε όλες τις αναρτήσεις από τον λογαριασμό του στο Instagram – αφήνοντας τον κενό - και έκανε τους πάντες unfollow (σταμάτησε δηλαδή να ακολουθεί τα πρόσωπα που ακολουθούσε). 

bad bunny insta

Η κίνησή του αυτή δεν συνοδεύτηκε από κάποιο επεξηγηματικό σημείωμα, κάνοντας τα εκατομμύρια των θαυμαστών του να αναρωτιούνται τι έχει συμβεί. 

O  Bad Bunny έγραψε ιστορία ως ο μόνος καλλιτέχνης που έχει τραγουδήσει στο ημίχρονο του Super Bowl εξ ολοκλήρου στα Ισπανικά. 

Επίσης, έσπασε το ρεκόρ για το πιο δημοφιλές ημίχρονο του Super Bowl Show στην ιστορία, με 135,4 εκατομμύρια τηελεθατές να το παρακολουθούν ζωντανά, σε όλο τον πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Bad Bunny Super Bowl
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark