Όπως ήταν αναμενόμενο, ο βραβευμένος με Grammy Πορτορικανός Bad Bunny, έβαλε χθες τη νύχτα φωτιά στο ημίχρονο του φετινού Super Bowl καθώς, εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες του, «πέρασε» για άλλη μια φορά κοινωνικά, αντιρατσιστικά μηνύματα, ιδίως κατά της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ και των πρακτόρων της ICE.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ντυμένος στα λευκά, ο καλλιτέχνης ξεκίνησε την εμφάνισή του με το «Tití Me Preguntó», δηλώνοντας «Que rico es ser Latino» («Πόσο ωραίο είναι να είσαι Λατίνος»), δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν.

Όλο το σόου του Bad Bunny «εξελίσσονταν» στο Πουέρτο Ρίκο, παρουσιάζοντας μέσα από τα σκηνικά την κουλτούρα και τους ανθρώπους του.

Δείτε όλη την εντυπωσιακή εμφάνιση του σταρ:

Μαζί του στη σκηνή εμφανίστηκαν μεγάλα ονόματα όπως η Cardi B, η Jessica Alba και ο Pedro Pascal αλλά η μεγάλη στιγμή ήταν όταν ο 31χρονος σταρ ανέβασε στην στην σκήνη τη Lady Gaga.

Πιστή στο λάτιν μουσικό όραμα του Bad Bunny – που «τριβέλισε» τα αυτιά και το μυαλό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο οποίος όχι μόνο δεν παρευρέθηκε αλλά χαρακτήρισε την εμφάνισή του καλλιτέχνη «απολύτως απαίσια» και «από τις χειρότερες όλων των εποχών» - η Lady Gaga τραγούδησε μια λάτιν fusion εκδοχή του "Die With a Smile", της μεγάλης επιτυχίας της με τον Bruno Mars (στο 13.40 του βίντεο).

Μετά την εμφάνισή της, η πολυβραβευμένη σταρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον καλλιτέχνη και χαρακτήρισε «σπαρακτικά» αυτά που συμβαίνουν στη χώρα της.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το σόου, στη σκηνή εμφανίστηκε και ο μεγάλος λατίνος σταρ Ρίκι Μάρτιν, επίσης Πορτορικανός.

Ο Bad Bunny έκλεισε την εμφάνιση με ένα απόσπασμα από το "DtMF". Καθώς αποχωρούσε ανέφερε ονομαστικά όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, από όπου προερχονατι οι μετανάστες στις ΗΠΑ ενώ μια πινακίδα πίσω του έγραφε: «Το μόνο πράγμα πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη».

Χαμός στο στάδιο, μεγάλα ονόματα στα θεωρία

Στα 15 περίπου λεπτά που διήρκεσε η εμφάνιση του Bad Bunny, το Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, κυριολεκτικά σείονταν.

Σε μία από τις σουίτες του γηπέδου, οι κάμερες εντόπισαν τον Λιούις Χάμιλτον μαζί με την Κιμ Καρντάσιαν, την Κένταλ Τζένερ, την Χέιλι Μπίμπερ και άλλους φίλους να χορεύουν και να διασκεδάζουν με τις επιτυχίες του πολυβραβευμένου σταρ.

Some familiar faces in the crowd including Sir Lewis Hamilton 👀🤩 pic.twitter.com/IKZKkUCUA3 — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) February 9, 2026

Από την άλλη πλευρά, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επιδεικτικά απέρριψε το σόου, πλάνα από το εσωτερικό του πάρτι του Super Bowl στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ, έδειχναν τους καλεσμένους να παρακολουθούν το ημίχρονο του Bad Bunny από μεγάλες οθόνες.

Footage from inside Trump’s golf club Super Bowl party reveals the Bad Bunny half time show played on the big screens.



What a bunch of hypocrites. pic.twitter.com/hF5scOGYek — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) February 9, 2026

Πηγή: skai.gr

