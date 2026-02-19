Ο Μπόνο προειδοποιεί: Ο νέος πολιτικός δίσκος των U2 θα εξοργίσει και θα ενοχλήσει κόσμο...

Ο Μπόνο δήλωσε ότι το νέο EP των U2, «Days Of Ash», θα «προσβάλει και θα ενοχλήσει» ορισμένους ανθρώπους. Η ιρλανδική μπάντα επιστρέφει με το τελευταίο της άλμπουμ, και, όπως και τα περισσότερα από τα τραγούδια τους, ασχολείται με πολιτικά θέματα και ζητήματα της επικαιρότητας. Μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύεται είναι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η καταστολή στο Ιράν.

Ο Μπόνο είπε: «Όλα τα τραγούδια στο ‘’Days Of Ash’’ είναι για τη στιγμή που θα θέλαμε να μην βρισκόμαστε σε αυτή... αλλά βρισκόμαστε. Είναι τραγούδια ανυπακοής και απογοήτευσης, θρήνου. Αυτά τα τραγούδια ανυπομονούσαν να βγουν στον κόσμο. Δεν μπορούσαν να περιμένουν.

Τα τραγούδια που παρουσιάζονται εδώ είναι όλα αντιδράσεις στις σημερινές ανησυχίες – μερικές αυθόρμητες, άλλες πιο μελετημένες – και όλες πιθανό να προσβάλλουν ή να ενοχλήσουν κάποιους, αλλά αυτό είναι το έργο μας!», είπε με νόημα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Sun», ο τραγουδιστής περιέγραψε τα τραγούδια του δίσκου ως πορτρέτα εκείνων που βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή της ελευθερίας». Οι U2 έχουν συχνά εμπνευστεί από πραγματικά γεγονότα για τη μουσική τους. Το τραγούδι τους «Sunday Bloody Sunday» του 1983 περιέγραφε τις φρικαλεότητες του πολέμου στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το 2023, κυκλοφόρησαν μια αναθεωρημένη έκδοση του «Walk On» ως σύνθημα για τον λαό της Ουκρανίας. Το «Days Of Ash» είναι η πρώτη μεγάλη κυκλοφορία του συγκροτήματος από το «Songs Of Experience» του 2017. Το 2014, ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά την αποστολή του άλμπουμ «Songs Of Innocence» του συγκροτήματος στις βιβλιοθήκες των χρηστών του iTunes σε όλο τον κόσμο.

Η Apple ανακοίνωσε στην εκδήλωση παρουσίασης του iPhone 6 ότι το τελευταίο άλμπουμ της ιρλανδικής μπάντας θα προστεθεί αυτόματα και δωρεάν σε όλους τους λογαριασμούς του iTunes Store, σε 119 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες του iTunes δεν ήταν ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι ένα άλμπουμ «κατέβηκε» στη βιβλιοθήκη τους χωρίς την άδειά τους.

