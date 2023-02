Οι ταινίες «Elvis» και «Everything Everywhere All At Once» «σάρωσαν» τα βραβεία της Ένωσης Σχεδιαστών Κοστουμιών των ΗΠΑ

Το Βραβείο Ενδυματολογίας Τηλεοπτικής Σειράς Εποχής απονεμήθηκε στην Έιμι Ρόμπερτς για το «The Crown» του Netflix

Οι ταινίες «Elvis» και «Everything Everywhere All At Once» απέσπασαν τα σημαντικά τρόπαια στην τελετή απονομής των Βραβείων της Ένωσης Σχεδιαστών Κοστουμιών των ΗΠΑ, (Costume Designers Guild Awards) στο Λος Άντζελες.

Η νίκη της Σίρλεϊ Κουράτα ήρθε καθώς η ταινία «Everything Everywhere All At Once» συγκεντρώνει δυναμική οδεύοντας στην τελική φάση της ψηφοφορίας για τα Όσκαρ που ξεκινά στις 2 Μαρτίου.

Η Σίρλεϊ Κουράτα αναδείχθηκε νικήτρια σε έναν αγώνα με τιτάνες της ενδυματολογίας που έχουν γράψει ιστορία, την Ντέμπορα Λ. Σκοτ (Avatar: The Way of Water), την Ρουθ Ε. Κάρτερ (Black Panther) και τη Μάγιες Ρουμπέο (Thor: Love and Thunder), αναφέρει το «Variety». Η Σίρλεϊ Κουράτα παρέλαβε το βραβείο Ενδυματολογίας σε Ταινία Επιστημονικής Φαντασίας/Φαντασίας.

Elvis has entered the building! Austin Butler is here to present Excellence in Contemporary Film pic.twitter.com/c7fCnum3q1 — Costume Designers Guild Awards (@CostumeAwards) February 28, 2023

Η Κάθριν Μάρτιν κέρδισε το Βραβείο Ενδυματολογίας για Ταινία Εποχής για το έργο της στο «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν, τη δημιουργία περισσότερων από 90 εμφανίσεων για τον Όστιν Μπάτλερ στο ρόλο του βασιλιά του Rock n' Roll. Για το έργο της στην ταινία «Glass Onion: A Knives Out Mystery» το Βραβείο Ενδυματολογίας σε Σύγχρονη Ταινία πήρε η Τζένι Ίγκαν.

Το Βραβείο Ενδυματολογίας Τηλεοπτικής Σειράς Εποχής απονεμήθηκε στην Έιμι Ρόμπερτς για το «The Crown» του Netflix. Οι Κόλιν Άτγουντ και Μαρκ Σάδερλαντ πήραν το Βραβείο Ενδυματολογίας στην κατηγορία Σύγχρονη Τηλεοπτική Σειρά για το «Wednesday» και οι Κάρι Κρέιμερ και Τζέισον Ρέμπερτ κέρδισαν στην κατηγορία Βαριετέ/Ριάλιτι/Διαγωνισμός/Live TV για το «Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls» του Prime Video. Βραβείο Ενδυματολογίας σε Σειρά Επιστημονικής Φαντασίας/Φαντασίας έλαβε η Τζάνι Τεμίν για το «House of the Dragon: The Heirs of the Dragon».

Ο ηθοποιός, τραγουδιστής Τάιτους Μπέρτζες ήταν παρουσιαστής της 25ης τελετής απονομής των Βραβείων της Ένωσης Σχεδιαστών Κοστουμιών, η οποία απένειμε ειδικές τιμητικές διακρίσεις στις ηθοποιούς Άντζελα Μπάσετ και Μπέτι Μίντλερ και στις σχεδιάστριες κοστουμιών Ντέμπορα Λ. Σκοτ και Ρέιτσελ Στάνλεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

