Audrey Hepburn: Βγαίνει σε δημοπρασία το ροζ φόρεμά της από την ταινία «Breakfast at Tiffany’s» Μόδα και Ομορφιά 12:11, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το εμβληματικό ροζ φόρεμα, δημιουργία του οίκου Givenchy, που η Audrey Hepburn είχε φορέσει στην ταινία θα βγει σε δημοπρασία και αναμένεται να γίνει περιζήτητο