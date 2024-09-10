Ευλαμπία Ρέβη: «Η λάσπη στον ανεμιστήρα καταλήγει σε εκείνους που την εκτοξεύουν»

Μια μεγάλη περιπέτεια αποκάλυψε ότι πέρασε τα τελευταία 4 χρόνια η Ευλαμπία Ρέβη με μια πρώην φίλη της που χωρίς η ίδια να το γνωρίζει προσπάθησε μέσω ψεύτικων προφίλ στα Social Media να τη βλάψει ηθικά και επαγγελματικά.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το πρόσωπο εντοπίστηκε και ήταν για εκείνη ένα μεγάλο σοκ και σήμερα δικαιώθηκε και στις δικαστικές αίθουσες.

