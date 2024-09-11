Μάρκος Σεφερλής: Η έκπληξη των συνεργατών του στο πλατό

Πυρετός εργασιών στα πλατό του πολύ πετυχημένου παιχνιδιού του ΣΚΑΙ, «Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου», που έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες φουλ γυρίσματα και ετοιμάζονται ολοταχώς για την πρεμιέρα τους.

Όμως δεν ήταν δυνατόν να μην γιορτάσουν τα γενέθλια του παρουσιαστή του παιχνιδιού Μάρκου Σεφερλή που βρέθηκε στο πλατό του και πριν ξεκινήσει γύρισμα ήρθε αντιμέτωπος με μια έκπληξη που του είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες του για του ευχηθούν.

Λίγο πριν ξεκινήσει το γύρισμα, η καθιερωμένη τούρτα έφτασε μπροστά στον αγαπημένο ηθοποιό και παρουσιαστή για να σβήσει τα κεριά. Οι συντελεστές του παιχνιδιού του ευχήθηκαν τα καλύτερα και το γύρισμα ξεκίνησε με τρελό κέφι.

Οι μαγειρικές μονομαχίες στην κουζίνα της Μαμάς έρχονται στον αέρα του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 15.00 και ο Μάρκος με τον Έκτορα Μποτρίνι θα μας κρατούν «νόστιμη» συντροφιά κάθε μεσημέρι στην ίδια ώρα.

