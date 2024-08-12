Αναστάσης Ροϊλός: «Το να είσαι ευγενικός και χαμογελαστός είναι και θα είναι πάντα αδυναμία»

Στο Marie Claire και στη δημοσιογράφο Αναστασία Καμβύση μίλησε ο Αναστάσης Ροϊλός στα πλαίσια της προώθησης της περιοδείας με τον «Άμλετ» που πραγματικά πάει εξαιρετικά καλά και παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός δεν τρελαίνεται να μιλάει δίνοντας συνεντεύξεις πλέον έχει βρει τις ισορροπίες του.

-Την τελευταία τετραετία δουλεύεις ασταμάτητα από τη μία απαιτητική δουλειά στην επόμενη. Βρίσκεις χρόνο να ασχοληθείς με όσα λέγονται και γράφονται για σένα, με την εικόνα σου;

«Φροντίζω η δουλειά μου να απορροφά όλη μου την ενέργεια, οπότε καταλήγω να μην έχω ούτε τον χρόνο ούτε τη διάθεση να ασχοληθώ με πράγματα που μπορεί να με εκνευρίσουν. Και επειδή με κάποια πράγματα γίνομαι έξαλλος, αφού δεν έχω βρει ακόμη τρόπο να τα λύσω, με κρατάω απασχολημένο με άλλα για να μην τα αντιμετωπίσω».

-Ποια είναι τα πράγματα που σε κάνουν έξαλλο;

«Μα είναι κόσμος αυτός που ζούμε; «Καμία χρήση του κόσμου δεν είναι καλή, να βουλιάξει». (γέλια) Τώρα με τον Άμλετ έπρεπε να δώσω τόσες συνεντεύξεις που κανονικά το ψυχικό κόστος θα ήταν τεράστιο για μένα. Νομίζω πως αυτό που με κράτησε μειλίχιο και χαμογελαστό είναι ότι λέω στη σκηνή πράγματα που πιστεύω βαθιά, οπότε ερχόταν ισορροπία μέσα μου.

Αυτό και το ότι αποφεύγω να βλέπω τις συνεντεύξεις μετά. Έπεσα τυχαία σε μία και λέω, «δεν είμαι εγώ αυτός». Δεν είναι ανάγκη να είμαστε έτσι συνέχεια. Σε βλέπει ο άλλος χαμογελαστό, να αστειεύεσαι σε μια συνέντευξη, και ξεγελιέται. Βρίσκει την ευκαιρία να μη λάβει σοβαρά τα υπόλοιπα.

Όπως λέει ο Καβάφης στο «Περί Αστείου Ανθρώπου»: «Ο αστείος άνθρωπος γενικώς περιφρονείται, τουλάχιστον δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν σημαντικά, δεν εμπνέει πολλήν πεποίθησιν. Γι’ αυτό κ’ εγώ καταγίνομαι στους πολλούς να παρουσιάζω σοβαρήν όψι. Ηύρα πως μεγάλως μέ διευκολύνει τές υποθέσεις μου».

Εσωτερικώς γελώ και αστειεύομαι πολύ. Δυστυχώς νιώθω πως το να είσαι ευγενικός και χαμογελαστός είναι και θα είναι πάντα αδυναμία για την κοινωνία που ζούμε».



-Νομίζω πως θα ήθελες να έχεις πλήρη έλεγχο της εικόνας σου και απλώς χορεύεις ένα περίεργο επικοινωνιακό ταγκό, ένα βήμα μπρος, δύο πίσω. Τελευταία ανοίχτηκες λίγο παραπάνω στον κόσμο μέσα από το Instagram;

«Ναι, κάποια στιγμή ανέβασα τρεις φωτογραφίες, ρώτησα ποια προτιμάνε για αφίσα της παράστασης και απαντούσα μετά στα σχόλια. Μου έπαιρνε μία ώρα την ημέρα για τρεις-τέσσερις μέρες, αλλά μπορώ να πω ότι το διασκέδασα. Ήμουν πιο πολύ εγώ».

-Τι σε ενοχλεί γύρω μας;

«Η βλακεία. Αλλά δεν θέλω να το πω αυτό, ακούγεται αφ’ υψηλού. Είναι τόσο γενικό που δεν είναι καθαρό. Πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα».

-Κάνεις συνέχεια κριτική στον εαυτό σου;

«Ναι. Δεν θέλω να δώσω πάτημα να παρεξηγηθώ ως σνομπ και αφ’ υψηλού, γιατί δεν είμαι».

-Πώς θέλεις να φαίνεσαι;

«Μου αρκεί να ξέρει ο άλλος ότι μπορεί να με εμπιστευτεί, ότι κρατάω τον λόγο μου, ότι βάζω πολύ ψηλά τον επαγγελματισμό, την αξιοπρέπεια, την κατανόηση, την καλή διάθεση όλων γύρω μου. Η βλακεία, που με ενοχλεί, είναι η έλλειψη όλων αυτών».

