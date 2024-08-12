Επικός Καπουτζίδης, τρολάρει την Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων με ένα βίντεο

Mε την Τελετή Λήξης στο κατάμεστο Stade de France που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον έριξαν αυλαία οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Με Tom Cruise να παίρνει την Ολυμπιακή Σημαία για το Los Angeles αλλά και τιμή στην Ελλάδα που γέννησε το Ολυμπιακό πνεύμα, η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού έκλεισε πανηγυρικά.

Στο Παρίσι και μέσα στο στάδιο βρέθηκαν και επώνυμοι Έλληνες, όπως ο Φώτης Σεργουλόπουλος -που βρίσκεται εκεί από την αρχή των Αγώνων αφού έχει σπίτι στο Παρίσι- αλλά και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

