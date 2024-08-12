Θάλεια Ματίκα- Τάσος Ιορδανίδης: Έφαγαν πολύ βροχή με τα παιδιά τους στην Κοπεγχάγη

Επιδημία αυτό το καλοκαίρι. Όσοι δεν πήγαν στα νησιά ή πήγαν στο Μπαλί ή στη Βόρεια Ευρώπη. Μεγάλο σουξέ οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Κι ας είναι ήδη βροχερές οι μέρες εκεί και ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα το ελληνικό καλοκαίρι.

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης πριν αρχίσουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν για Δανία.

