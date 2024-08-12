Νίνα Λοτσάρη-Χρήστος Λεμονίδης: Τους χτύπησε αλύπητα ο ανάδρομος στη Σίφνο

Κάποιους μάλιστα αστρολογικά τους επηρεάζει ακόμα περισσότερο λόγω των όψεων των πλανητών.

Και φαίνεται πως η Νίνα Λοτσάρη και ο εδώ και 3,5 χρόνια σύντροφό της Χρήστος Λεμονίδης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αφού στις διακοπές στους στην όμορφη Σίφνο τους έχουν συμβεί πολλά. Τους έκλεψαν το κινητό, έχασαν χρήματα, έμειναν από μπαταρία και χρειάστηκαν και εσπευσμένα οδοντίατρο για απονεύρωση. Τι άλλο πια;

Οι ίδιοι πάντως κόντρα στις ατυχίες δεν χάνουν το χαμόγελό τους.

«Το τι έχουμε περάσει με αυτόν τον ανάδρομο δε λέγεται(αυτοκίνητο μπαταρία, κινητό εκλάπη, χρήματα έβγαλαν φτερά ,απονεύρωση σε δόντι κάναμε στις διακοπές) ΑΛΛΑ….. Το χαμόγελο σταθερή αξία, κόντρα στον άνεμο γιατί όλα είναι περαστικά όταν έχουμε την υγεία μας και αγάπη» έγραψε η Νίνα Λοτσάρη και τρόλαρε λίγο τον σύντροφό της που και στις δύο φωτογραφίες δεν έχει αλλάξει ούτε πόζα, ούτε ύφος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.