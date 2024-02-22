Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, Αμέρικα Φερέραθα, πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη δραματική ταινία του Πολ Γκρίνγκρας, «The Lost Bus», μαζί με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο της Λίζι Τζόνσον, «Paradise: One Town's Struggle To Survive An American Wildfire», σε σενάριο του Μπραντ Ινγκλσμπι και αναφέρεται στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018 στην Καλιφόρνια που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι και να καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος της πόλης Paradise.

America Ferrera to Star in Paul Greengrass' Wildfire Drama 'The Lost Bus' With Matthew McConaughey (EXCLUSIVE) https://t.co/9Jj0GNfTzV — Variety (@Variety) February 21, 2024

Η ταινία της Apple Original Films, θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες ενός οδηγού (ΜακΚόναχι) και μιας δασκάλας (Φερέρα) που έσωσαν ένα σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν μικροί μαθητές κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Φερέρα έχει λάβει την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου χάρη στην ταινία «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig).

Το «The Lost Bus» θα είναι σε παραγωγή της Τζέιμι Λι Κέρτις, του Γκρέγκορι Γκούντμαν και του Τζέισον Μπλαμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

