Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Η Νεφισέ επέστρεψε μετά από αρκετές μέρες απουσίας από τους στίβους μάχης, και παρότι τα νέα που είχε από τους γονείς της για τον Φάνη δεν ήταν ευχάριστα, εκείνη συνέχισε να έχει την ίδια στάση απέναντί του.

Κάποια στιγμή μάλιστα, ο Φάνης της μάθαινε στον πάγκο πώς να τον προσφωνεί στα ελληνικά!

Όλα όμως γκρεμίστηκαν λίγο αργότερα. Ο παίκτης επιστρέφοντας στον πάγκο βρήκε Σταμάτη και Νεφισέ να συνεχίζουν τα μαθήματα ερωτικών ελληνικών αντί να ασχολούνται με τον αγώνα. Εκεί ήταν που συνέστησε την προσοχή των συμπαικτών του. Όμως η Νεφισέ το πήρε πιο βαριά απ' ότι θα έπρεπε.

Την ώρα που οι Τούρκοι παίκτες αποχωρούσαν από τον αγώνα, η παίκτρια πήρε τον λόγο και εξήγησε ότι τα λόγια του Φάνη την είχαν στενοχωρήσει και έκλεισε λέγοντας ότι δεν ξανασχολείται μαζί του!

Τι κι αν ο Φάνης εξήγησε σε 3 διαφορετικές γλώσσες ότι δεν αναφερόταν σε εκείνη και δεν έπρεπε να παραξηγηθεί, η παίκτρια φάνηκε πραγματικά εκνευρισμένη με τη συμπεριφορά του.



Πηγή: skai.gr

