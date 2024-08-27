Το βρετανικό ροκ συγκρότημα Oasis ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα επανενωθεί μετά από 15 χρόνια, με τα αδέρφια Noel και Liam Gallagher να σχεδιάζουν μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων το 2025.

Το συγκρότημα, του οποίου το ντεμπούτο άλμπουμ "Definitely Maybe" κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια, χώρισε το 2009 όταν ο βασικός κιθαρίστας και βασικός τραγουδοποιός Noel είπε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεργαστεί με τον Liam, τον frontman του συγκροτήματος.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

«Αυτό είναι, αυτό συμβαίνει», είπε το συγκρότημα στο X, ανακοινώνοντας ότι τα εισιτήρια θα ξεκινήσουν να πωλούνται το Σάββατο.

Η πρώτη παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Κάρντιφ στις 4 Ιουλίου του επόμενου έτους.

Οι Oasis θα παίξουν συνολικά 14 συναυλίες σε Κάρντιφ, Μάντσεστερ, Λονδίνο, Εδιμβούργο και Δουβλίνο.

Μια περιοδεία το 2025 θα σηματοδοτήσει την 30ή επέτειο του δεύτερου άλμπουμ "(What's the Story) Morning Glory?", το οποίο περιλάμβανε τα σινγκλ "Don't Look Back in Anger" και "Wonderwall".

Η είδηση για την επανένωσή τους, άρχισε να κυκλοφορεί πριν την επίσημη ανακοίνωσή τους, προετοιμάζοντας το κοινό με μια ανάρτηση.

Η διάλυση του συγκροτήματος

Τον Αύγουστο του 2009, ο Noel Gallagher ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Oasis, μετά από μια ακόμα διαμάχη του με τον αδερφό του Liam στα παρασκήνια συναυλίας.

Ο Liam Gallagher υποστήριξε ότι τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος θα συνέχιζαν να δημιουργούν μαζί μουσική, αλλά απέρριψε την πιθανότητα το συγκρότημα να συνεχίσει με το όνομα Oasis, δημιουργώντας το συγκρότημα Beady Eye το οποίο διατήρησε τον αρχικό ήχο των Oasis μέχρι τη διάλυση τους το 2014.

