Oasis: Επανέκδοση του «Definitely Maybe» για την 30η επέτειό του

Οι Oasis ανακοίνωσαν ότι γιορτάζουν την 30η επέτειο του ντεμπούτου άλμπουμ τους του 1994, «Definitely Maybe» με επανέκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 30 Αυγούστου.

Μαζί με τη βελτιωμένη έκδοση του άλμπουμ του 2014, το «Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)» περιλαμβάνει τραγούδια που ανακαλύφθηκαν από την αρχική ηχογράφηση στα Monnow Valley Studios και αποσπάσματα που ηχογραφήθηκαν στα Sawmills Studios στην Κορνουάλη — όλα πρόσφατα μιξαρισμένα από τους Νόελ Γκάλαχερ και Κάλουμ Μαρίνιο.

Η έκδοση θα είναι διαθέσιμη σε περιορισμένης κυκλοφορίας έκδοση deluxe 4xLP, deluxe 2xCD, κασέτα σε μπλε χρώμα και ψηφιακά formats. Τα βινύλια θα κυκλοφορήσουν και σε διάφορα χρώματα.

Το νέο εξώφυλλο είναι έργο από τον σχεδιαστή Μπράιαν Κάνον για τη Microdot και τον φωτογράφο Μάικλ Σπένσερ Τζόουνς και τα νέα κείμενα είναι από τον επικεφαλής της Creation Records Άλαν ΜακΓκι και τον δημοσιογράφο, Χέιμις ΜακΜπέιν.

Οι Oasis ήταν μεταξύ των φιναλίστ για το Rock and Roll Hall of το 2024, αλλά θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο για την αναπόφευκτη εισαγωγή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

