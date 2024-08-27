Λογαριασμός
Ανήμερα στη γιορτή της ανακοίνωσε πως περιμένει δίδυμα

Ανήμερα της ονομαστική της γιορτή ανακοίνωσε πως είναι έγκυος και μάλιστα σε δίδυμα

Ναταλία Κηρύκου

Διπλή χαρά για την ηθοποιό Ναταλία Κηρύκου που γνωρίζαμε μέσα από τις σειρές, Δικαίωση, Οι συμμαθητές, Έλα στη θέση μου και 8 λέξεις, η οποία πριν λίγη ώρα ανήμερα στην ονομαστική της γιορτή ανακοίνωσε πως είναι έγκυος και μάλιστα σε δίδυμα.

«Πολύ ευτυχισμένη. Διπλά ευτυχισμένη !!» έγραψε βάζοντας μια σειρά φωτογραφιών στη θάλασσα όπου φαίνεται η προχωρημένη εγκυμοσύνη της, με τους συναδέλφους της να σπεύδουν να της ευχηθούν για τα χαρμόσυνα νέα.

TAGS: εγκυμοσύνη ηθοποιός Ναταλία Κηρύκου WomenOnly
