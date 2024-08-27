Αναστασία Τσιλιμπίου: «Η κακία ξεκινάει από μέσα μας»

Ξεκινώντας την καριέρα της σε μικρή ηλικία η Αναστασία Τσιλιμπίου ουσιαστικά ενηλικιώθηκε μέσα στον χώρο της υποκριτικής και σίγουρα όλο αυτό την έκανε να δει πολλά πράγματα διαφορετικά. Αγχώνεται για το αν θα έχει δουλειά; Έχει δεχτεί πρόταση να συμμετάσχει σε reality; Σε ποιο ήθελε από μικρή να πάει; Η ηθοποιός απαντάει σε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα μιλώντας στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Μετάνιωσες ποτέ που έγινες ηθοποιός, λόγω της ανασφάλειας του επαγγέλματος;

«Πάντα υπάρχει άγχος για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, ωστόσο προσπαθώ όσο μεγαλώνω, να ξεχωρίζω ότι δεν σημαίνει πως κάτι τρέχει με μένα αν δεν με διαλέξουν σε μια σειρά ή σε ένα θεατρικό. Υπάρχουν τόσοι λόγοι πίσω από αυτό που πολλές φορές δεν είναι στο χέρι μου να κάνω κάτι. Ό,τι είναι λοιπόν να συμβεί, θα συμβεί… Και αν μια σεζόν δεν καταφέρω να κλείσω τηλεόραση αλλά μόνο θέατρο, είναι αρκετό για να κάνω αυτό που αγαπάω».

-Σου πρότειναν ποτέ να πάρεις μέρος σε κάποιο ριάλιτι;

«Όλοι μας έχουμε δεχτεί (γέλια). Το να συμμετάσχω σε κάποιο ριάλιτι, όμως δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Αυτό που θα μου άρεσε από μικρή όταν έκανα χορό ήταν να πάρω μέρος στο Dancing with the stars».

-Δείχνεις να είσαι μια κοπέλα που τα έχει βρει πολύ καλά με τον εαυτό της. Αυτό οφείλεται στην ψυχοθεραπεία;

«Εννοείται κάνω ψυχοθεραπεία. Όποτε νιώσω την ανάγκη αυτή, είναι ό,τι καλύτερο για τον εαυτό μου. Αδειάζει η ψυχή μου και ηρεμεί. Η ψυχοθεραπεία είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει κάποιος άνθρωπος στον εαυτό του. Ακόμη είναι ταμπού να μιλάμε για την ψυχική υγεία και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Νομίζω αν όλοι πηγαίναμε σε ψυχολόγο, θα είχαν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα στην κοινωνία… Επικροτώ κάθε άνθρωπο που πηγαίνει στον ψυχολόγο και κάνει ψυχοθεραπεία και έχει τα κότσια να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να πει ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αλλάξω».

-Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες από την ψυχοθεραπεία για τον εαυτό σου;

«Καταρχάς είμαι ευλογημένη που έχω μια οικογένεια που μου έδωσε σωστή παιδεία. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν μου έδωσε τις βάσεις για να ανοίξω μια σωστή σχέση με τον εαυτό μου. Η κακία ξεκινάει από μέσα μας, αν έχουμε εμείς προβλήματα τότε μόνο βλέπουμε σαν απειλή τους γύρω μας. Αν συνειδητοποιήσεις λοιπόν τι πάει στραβά με σένα, θα μπορέσεις να δεις και τον κόσμο διαφορετικά. Στην κακία πρέπει να απαντάς με ευγένεια, γιατί κάνεις τον άλλον να συνειδητοποιεί ότι είναι βλάκας (γέλια)».

