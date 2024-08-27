Ρένια Λουζίδου: «Στα 58 μου δεν είμαι συντηρητικός άνθρωπος»

Για την πορεία της στον χώρο αλλά και την ανάπτυξη της μυθοπλασίας μίλησε η Ρένια Λουζίδου. Η ηθοποιός σε συνέντευξη του έδωσε στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου και το ένθετο Τύπος TV που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής σχολίασε, μεταξύ άλλων την τηλεοπτική σεζόν που ξεκινάει:

-Ποιο είναι το σχόλιό σας για τη νέα χρονιά; Πώς κρίνετε την πληθώρα σειρών;

«Δεν μπορώ να πω πως καταλαβαίνω τι γίνεται. Καταλαβαίνω, όμως, πως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης έχει να κάνει με τη βοήθεια που προέρχεται από το ΕΚΟΜΕ. Την επόμενη μέρα, όταν δεν θα υπάρχει ΕΚΟΜΕ, δεν θα υπάρχει και αυτή η δραστηριότητα στην τηλεόραση. Βοηθάει, στηρίζει, υποστηρίζει τις τόσο πολλές σειρές. Κατά τα λοιπά, ακούω γκρίνια και σχολιασμό ότι η τηλεθέαση έχει πέσει και η διαφήμιση το ίδιο.

Με 18% τηλεθέαση μια σειρά σκίζει, παλιά μιλούσαμε για 40%. Τα κανάλια γκρινιάζουν ότι λεφτά δεν υπάρχουν, ότι η διαφήμιση είναι πεσμένη, εγώ δεν βλέπω κάποια αύξηση αμοιβών. Έχοντας δουλέψει περισσότερα από 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, μπορώ να πω ότι από τη μυθοπλασία εξαρτάται κάθε φορά η πορεία ενός καναλιού.

Γι’ αυτό αποτελούν και τα βαριά χαρτιά των καναλιών στη βραδινή ζώνη. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη της μυθοπλασίας, γιατί, εκτός των άλλων, δημιουργεί περιεχόμενο και για τις εκπομπές των σταθμών. Κάθε χρόνο υπάρχει γκρίνια, αλλά στο τέλος έχουμε 40 σειρές».

-Ποιον ρόλο ξεχωρίζετε;

«Είναι σαν να ζητάς από μια μάνα να ξεχωρίσει τα παιδιά της. Το καθένα είναι μια εκδοχή του εαυτού της, ο κάθε ρόλος, λοιπόν, είναι μια εκδοχή μου σε διαφορετική εποχή.

Η Χαρούλα από τη σειρά «Το σόι σου», χωρίς να έχει πολλά κοινά με εμένα, κράτησε δέκα χρόνια, με ένα μικρό καστ, αλλά υπήρξε μια συναισθηματική σύνδεση μεταξύ μας. Μόνο γι’ αυτό το λόγο θα έλεγα ότι αγαπώ το ρόλο ίσως λίγο παραπάνω.

Στον αντίποδα, η Χαρά του σίριαλ «Το καφέ της Χαράς» ήταν μια πολύ ευτυχής στιγμή. Για το 2003, η Χαρά ήταν πολύ πρωτοποριακός χαρακτήρας».

-Είστε κι εσείς πρωτοποριακή;

«Στα 58 μου δεν είμαι συντηρητικός άνθρωπος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.