Μια άλλη πλευρά της Μαρίας Κάλλας περιέγραψε ο Άγγελος Παπαδημητρίου που όπως αποκάλυψε στην Αθηναΐδα Νέγκα η οικογένειά του ζούσε στην ίδια γειτονιά με την οικογένεια Καλογεροπούλου.

«Ζω στα καλά Εξάρχεια, στη Νεάπολη Εξαρχείων. Εκεί έμεναν και οι προγιαγιάδες μου. Η οικογένειά μου σχεδόν έσωσε την Κάλλας από την πείνα στην Κατοχή. Τα παραμύθια τα δικά μου ήταν για τη Μαρία Κάλλας, τη Μαιρούλα. Δεν την είπαν ποτέ Μαρία Κάλλας. Ακούω αυτά τα πράγματα τώρα, πόσα ψέματα λέγονται!

Ήταν εκ γενετής Κάλλας από τις λεπτομέρειες που ξέρω. Ο περίγυρος ο ελληνικός σκοτώνει τα ταλέντα. Ότι επέζησε από αυτόν τον κύκλο των Ελλήνων -και βάζω και τις θείες μου μέσα...

Λέω στη θεία μου, "θεία Πέπη, να αφήσει ο Ωνάσης τη Μαρία και να πάρει την Τζάκι;". Και μου λέει "η Τζάκι είναι η πρώτη κυρία της Αμερικής και η άλλη τι είναι, μια τραγουδίστρια". Στον κολοφώνα της δόξας της! Σκεφτείτε τι πέρναγε το κορίτσι αυτό, η Μαιρούλα, με τη μαμά της.

Οι θείες μου μού διηγούνταν τσακωμούς, σκηνές και ποτέ δεν μου είπαν ότι αγαλίασε η ψυχή τους.

Δεν θα πάω να δω την ταινία, γιατί λέγονται ψέματα. Αυτοί οι Αμερικάνοι καλοί είναι αλλά αυτές είναι Ελληνίδες, δεν είναι έτσι οι Ελληνίδες. Η Λίτσα δεν θα εξέδιδε ποτέ τη Μαρία», σημείωσε ο ηθοποιός.

