Εδώ και πολλά χρόνια ο Ηλίας Βαλάσης που αγαπήθηκε πολύ από το τηλεοπτικό κοινό από τη συμμετοχή του στο πρώτο Survivor πριν από 22 πια χρόνια (Το 2003) κάνει μια πολύ ωραία καριέρα στον χώρο της υποκριτικής.

Αυτή η σεζόν σίγουρα του ανήκει.

Διαβάστε ακόμα : Άλκης Κούρκουλος: Το πάρτι γενεθλίων, η τούρτα που του έφερε η σύντροφός του Δήμητρα Σταθοπούλου και το πείραγμα

Και πέρυσι με τη συμμετοχή του στη σειρά «Το Προξενιό της Ιουλίας» και φέτος με τον εκπληκτικό του ρόλο στο «Άγιος Έρωτας» αλλά και τη συμμετοχή του στην ταινία «Υπάρχω» στον ρόλο του θρυλικού νονού της νύχτας Κατελάνου, ο Ηλίας Βαλάσης έχει αποθεωθεί για τις ερμηνευτικές του ικανότητες. Κι αν μας ρωτάτε όχι άδικα.

Καλεσμένος στη Φαίη Σκορδά και το Buongiorno, ο πρώην στρατιωτικός και νυν ηθοποιός είχε να πει πολλά και ενδιαφέροντα:

«Το μυστικό της ευτυχίας μου είναι η οικογένεια, η πίστη. Η δουλειά, η δημιουργία, είναι η κινητήριος δύναμη. Πάντα ήμουν έτσι χαρούμενος. Πάντα μου έλεγαν ότι είμαι εκφραστικός. Από μικρός χρειάστηκε να προσποιηθώ. Αυτό έγινε βίωμα σιγά σιγά. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι πρέπει να γίνει. Δεν μεγάλωσα πολύ όμορφα», είπε αρχικά ο Ηλίας Βαλάσης και συνέχισε:

«Μεγάλωσα στην Λήμνο και πέρασα σκληρά παιδικά χρόνια. Έκανα 2 δουλειές από την ηλικία των 12 ετών. Κουβαλούσα πιάτα στα μπουζούκια και όταν έκανα την σκηνή στο «Υπάρχω» το ανέσυρα από την μνήμη μου. Δεν ξεχνάς τα πολύ σημαντικά. Πρέπει να κλείσεις την πόρτα από τα άσχημα, κρατάς τις δυσκολίες στο τσεπάκι και προχωράς. Ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη να χρησιμοποιήσεις σωστά τα εφόδια από αυτή την εμπειρία».

Ενώ μίλησε και για τη συμμετοχή του στην πολύ πετυχημένη ταινία «Υπάρχω»:

«Έχω πάει 3 φορές να δω την ταινία για τον Καζαντζίδη και βλέπω όλο παιδιά. Η μισή αίθουσα ήταν παιδιά. Η ταινία αφορά και την νέα γενιά, γιατί ο Χρήστος Μάστορας την προσελκύει. Εγώ υποδύομαι έναν νονό της νύχτας. Ένιωσα ωραία, δεν το έχω κάνει ποτέ.

Δούλευα στην νύχτα και έχω βιώσει διάφορες καταστάσεις. Παντού υπάρχουν κακοί, στην οικογένεια, στον στρατό, στην κοινωνία, θέατρο, τηλεόρασης. Το θέμα είναι τι είσαι εσύ και όχι τι είναι αυτοί. Πρέπει να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου, που είναι ο μεγάλος σου εχθρός»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.