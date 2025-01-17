Επική νέα γκάφα της ΕΡΤ - Έδωσαν λάθος ημερομηνία για τον τελικό της Eurovision

Εντάξει, αυτά δε γίνονται. Σε μονταρισμένο βίντεο σπικάζ του δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ ανακοίνωσαν λάθος την ημερομηνία του Εθνικού Τελικού της Eurovision!

Και δεν είπαν την αρχική ημερομηνία που άλλαξε, δηλαδή τις 29 Ιανουαρίου, που έγινε 30 Ιανουαρίου τελικά για να δικαιολογήσουμε πως ίσως δεν το γνώριζαν –που και πάλι, είναι ο φορέας που το διοργανώνει και έχει γραφτεί παντού- σύμφωνα με το ρεπορτάζ που ήταν για την παρουσίαση μιας εκ των συμμετοχών ο Εθνικός Τελικός της Eurovision 2025 θα γίνει στο Christmas Theater στις 20 Ιανουαρίου!

Δέκα μέρες πριν! Πάλι καλά, πέτυχαν σωστά την τοποθεσία της διεξαγωγής του Εθνικού Τελικού γιατί θα μπορούσε κι αυτό να είναι λάθος.

Κανείς δεν το είδε; Κανείς δεν το γνώριζε;

Συμφωνούμε απόλυτα με όσα είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος στον αέρα της «Super Κατερίνα».

Ανεπίτρεπτο το νέο λάθος που έρχεται να προστεθεί σε άλλα δύο back to back πολύ πρόσφατα…

