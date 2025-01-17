To Ηappy Traveller πάει Νικαράγουα

Το Happy Traveller στον ΣΚΑΪ, ταξιδεύει στη Νικαράγουα και το Α’ Μέρος, του οδοιπορικού τους θα προβληθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 16.45.

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, οι ταξιδιώτες μας ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι στη Νικαράγουα και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ τους ακολουθούν στη χώρα των λιμνών και των ηφαιστείων.

Στο Α’ Μέρος του ταξιδιού, η εξερεύνηση αρχίζει από τη Μανάγουα, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Πηγαίνουν στη μεγάλη αγορά της πόλης, ανεβαίνουν στον λόφο με το μνημείο και φτάνουν στην κεντρική πλατεία.

Επόμενη στάση, η παλιά πόλη Λεόν με τα ερείπια της, μία πόλη που έχει ιδιαίτερη αξία, όχι μόνο για την ομορφιά της, αλλά και επειδή ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας. Εδώ, κάνουν και βραδινή βόλτα για να την δουν και με τα φώτα της αναμμένα, ενώ το επόμενο πρωί πηγαίνουν στην αγορά της και την εκκλησία της.

Το πρώτο επεισόδιο στη Νικαράγουα κλείνει με την παραλία και τα μοναδικά της κύματα, ενώ το Β’ Μέρος την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ακόμη πιο συναρπαστικό.

Δείτε το trailer:

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

