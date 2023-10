Αποκαθίστανται οι οχυρώσεις του Κάστρου της Ναυπάκτου Πολιτισμός 14:18, 11.10.2023 linkedin

Το πρόγραμμα του υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση των οχυρώσεων της Ναυπάκτου, είναι προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ