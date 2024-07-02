Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με ποικιλία απόψεων γύρω από τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Λονδίνο στην Αθήνα διεξήχθη το βράδυ της Δευτέρας συζήτηση στο Βρετανικό Μουσείο που διοργάνωσε η εφημερίδα Times, με θέμα «Σε ποιον ανήκει το παρελθόν;».

Το πάνελ των συμμετεχόντων στη συζήτηση δέχθηκε ερώτηση για το αν τα Γλυπτά πρέπει να επιστραφούν από τον αρθρογράφο του Guardian και συγγραφέα Σάιμον Τζένκινς.

Η γνωστή καθηγήτρια κλασικών σπουδών Μαίρη Μπιρντ, που τυγχάνει και εκ των επιτρόπων διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου, απάντησε ότι θα έβλεπε «τα Μάρμαρα να μοιράζονται, ρεαλιστικά πιο γενναιόδωρα, με την Ελλάδα», σχολιάζοντας ότι δεν νομίζει πως υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν με αυτή τη θέση. Πρόσθεσε πάντως ότι θα ήθελε τα Γλυπτά να μοιράζονται και με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο πρώην υπουργός, ακαδημαϊκός και συγγραφέας Ρόρι Στιούαρτ απάντησε πως «πιθανότατα θα έπρεπε να πάνε πίσω».

Ο γνωστός ιστορικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Ντέιβιντ Ολουσόγκα σημείωσε ότι απέχουμε οκτώ χρόνια από τη συμπλήρωση 200 ετών από την «αρκετά αμφιλεγόμενη» απόκτηση των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο και εννέα χρόνια από τη συμπλήρωση 200 ετών από το πρώτο ελληνικό αίτημα για την επιστροφή τους.

«Νομίζω το επιχείρημα είναι συντριπτικό ότι συνιστούν ουσιαστικό κομμάτι του πολιτισμού της Ελλάδας και ότι ανήκουν στο όμορφο μουσείο που έχουν χτίσει οι Έλληνες περιμένοντάς τα», συμπλήρωσε ο κ. Ολουσόγκα.

Νωρίτερα στη συζήτηση ο Ντέιβιντ Ολουσόγκα είχε ταχθεί ξανά υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ήδη από εκείνη την εποχή ο Έλγιν είχε επικριθεί ως βέβηλος από τον λόρδο Βύρωνα, ότι είναι ψευδές το επιχείρημα πως τα μουσείο θα αδειάσουν αν κάποια εκθέματα επιστραφούν στη χώρα όπου γεννήθηκαν, καθώς και ότι τα Γλυπτά υπό τη φροντίδα του Έλγιν αλλά και του Βρετανικού Μουσείου έχουν υποστεί ζημιές.

Κατά της επιστροφής των Γλυπτών στάθηκε η πρώην σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον, Μουνίρα Μίρζα, λέγοντας ότι ο Έλγιν στην ουσία τα διέσωσε και ότι η υπάρχουσα κατάσταση είναι ένας «ρεαλιστικός συμβιβασμός».

Σημειώνεται δε ότι σε εκδήλωση ξένων ανταποκριτών στο Λονδίνο ο πιθανότερος επόμενος υπουργός Εξωτερικών του Ην. Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι είπε πως μια κυβέρνηση Εργατικών δεν σχεδιάζει αλλαγή του νόμου που απαγορεύει την οριστική αφαίρεση εκθεμάτων από το Βρετανικό Μουσείο, αλλά πρόσθεσε πως θα συνεχιστούν οι συνομιλίες με τους Έλληνες για κάποια συμφωνία επί των Γλυπτών του Παρθενώνα.

