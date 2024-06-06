Νέα τροπή στη διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα έδωσε η δημόσια παραδοχή της Τουρκίας ότι δεν υπάρχει πουθενά οθωμανικό φιρμάνι που να παραχωρεί τα μάρμαρα στον Λόρδο Έλγιν.



Η Τουρκάλα αρχαιολόγος, Ζεϊνέπ Μποζ, η οποία συνέτριψε ένα από κύρια επιχειρήματα των Βρετανών, μίλησε στον ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



«Δεν γνωρίζουμε καμία νόμιμη αγορά, καθώς δεν έχουμε φιρμάνι. Το μόνο πράγμα που είναι διαθέσιμο, είναι η λεγόμενη μετάφραση, ένα έγγραφο γραμμένο στα ιταλικά. Αλλά για να αποκαλέσετε κάτι ‘’μετάφραση’’, κατά την άποψή μου, χρειάζεστε το πρωτότυπό του. Αρκετοί ερευνητές εξέτασαν τα οθωμανικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου ομάδας, παρεμπιπτόντως. Αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε κανένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει όσα υποστηρίζονται από άποψη νομιμότητας» τόνισε η επικεφαλής του τμήματος καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων της Τουρκίας.

«Όταν δεν υπάρχει τεκμηρίωση είναι κάτι πολύ φιλόδοξο για να είναι αληθινό το ότι αυτά αγοράστηκαν νόμιμα... Αν λοιπόν δεν είχαμε αντιδράσει σε αυτό, τότε ίσως φαινόταν ότι παραδεχόμαστε ή επιβεβαιώνουμε αυτά που λέγονται. Η επιστροφή τους θα σήμαινε πραγματικά μια σημαντική αλλαγή. Οπότε υποθέτω ότι αν καταφέρουμε να επιστρέψουμε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τότε θα ήταν, ε, το ισχυρότερο μήνυμα» σημείωσε η κ. ΜΠοζ.

Η δήλωση αυτή ενισχύει τα όσα τόσα χρόνια υποστηρίζει η ελληνική πλευρά.

Όπως εξήγησε η Κατερίνα Τιτή, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έρευνας στο Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, «ήδη οι Οθωμανοί δεν αναγνώριζαν άδεια στον Ελγιν, μάλιστα το 1811 ο τότε Βρετανός πρέσβης είχε στείλει γράμμα στον Έλγιν στο οποίο του έλεγε ότι οι Οθωμανοί απολύτως αρνούνται ότι ‘’έχετε οποιαδήποτε ιδιοκτησία στα μάρμαρα’’. Άρα, ήδη το 1811 αυτή ήταν η επίσημη θέση των Οθωμανών».

Η δημοφιλής συγγραφέας και μέλος της επιτροπής για τα γλυπτά, Βικτόρια Χίσλοπ τόνισε πως τώρα είναι η ευκαιρία να αλλάξει κάτι και αποκάλεσε ψεύτη τον Έλγιν.

«Το κοινό ξέρει ότι ο Έλγιν ήταν όχι απλώς κλέφτης, αλλά ήταν και ένας ψεύτης γιατί δεν έχουμε βρει ποτέ την επίσημο άδεια που είπε ο Έλγιν ότι είχε από τον σουλτάνο» σημείωσε στην ΕΡΤ.

«Δεν τίθεται πλέον θέμα ιδιοκτησίας των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να δει κανείς τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι ο βιωματικός, δηλαδή η επιστροφή και η επανένωση τους στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης» επισήμανε από πλευράς του ο Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης.

Το Βρετανικό Μουσείο πάντως για πρώτη φορά χθες μίλησε για μία νέα συνεργασία που θέλει να αναπτύξει με την Ελλάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.