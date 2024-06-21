«Συνεχίζουμε αλλά και εντείνουμε τη στρατηγική επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα, και αυτή η στρατηγική έχει φέρει ορατά αποτελέσματα. Για πρώτη φορά η βρετανική πλευρά αισθάνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση».

Αυτό τόνισε στη Βουλή, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλεξάνδρου Καζαμία, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του για «ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής της κυβέρνησης η οποία είναι αδύναμη στην διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Παράλληλα η κ. Μενδώνη χαρακτήρισε ξεκάθαρη και ενισχυτική για την στρατηγική της Ελλάδας, τη δήλωση της εκπροσώπου της Τουρκίας στην UNESCO, για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ήταν τυχαία και είναι και ενισχυτική η ξεκάθαρη δήλωση της Ζεϊνέ Μποζ, προϊσταμένης του Τμήματος Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας στη Σύνοδο της UNESCO, ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο στα αρχεία της Τουρκίας που να αποδεικνύει ότι το Οθωμανικό Κράτος πούλησε τα γλυπτά του Παρθενώνα στον λόρδο Έλγιν. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η στρατηγική μας είναι δυναμική, σθεναρή, προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν χρειάζεται αναθεώρηση».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «ισχυρό επιχείρημα για την Ελλάδα τη δήλωση της εκπροσώπου της Τουρκίας στην UNESCO για την ενημέρωση και κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης και την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα», υποστηρίζοντας όμως ότι «η αντίδραση της κυβέρνησης στην πρόσφατη αυτή εξέλιξη ήταν χαμηλών τόνων» και την κάλεσε «να εντατικοποιήσει την εκστρατεία της με πιο δυναμική και σθεναρή διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων της».

«Κάθε άλλο παρά αδύναμη είναι η στρατηγική της κυβέρνησης», αντέτεινε η κ. Μενδώνη και προσέθεσε:

«Η Ελλάδα συνεχίζει και εντείνει τις προσπάθειές της, μέσα από διάλογο, για να εξευρεθεί μία κοινή αποδεκτή λύση. Αξιοποιούμε όλα τα πρόσφορα μέσα, και τη διπλωματία, ενημερώνομε και ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη. Και δεν μπορεί μια στρατηγική για τέτοια θέματα να είναι φανερή. Γίνονται κινήσεις που δεν ανακοινώνονται αλλά αποδίδουν αποτελέσματα, ασκώντας συστηματική πίεση στη Μεγάλη Βρετανία, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας. Από αυτή την κυβέρνηση έχουν γίνει πολύ περισσότερα βήματα από όσα είχαν γίνει από το 1982 και μετά που ξεκίνησε τον αγώνα διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα η Μελίνα Μερκούρη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

