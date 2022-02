Ο Αμερικανός τραγουδιστής Λάιονελ Ρίτσι ανακοίνωσε σήμερα ότι ακυρώνει την προσεχή περιοδεία του στην Ευρώπη, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει αυτό το καλοκαίρι, λόγω της συνεχιζόμενης εξάπλωσης της Covid-19.

«Καθώς η Covid και οι παραλλαγές της συνεχίζουν να επηρεάζουν τον κόσμο, αποφάσισα να αναβάλω την ευρωπαϊκή περιοδεία μου αυτό το καλοκαίρι. Το σημαντικότερο πράγμα για εμένα είναι η υγεία των θαυμαστών μου, του συγκροτήματος και του συνεργείου», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο 72χρονος ερμηνευτής επιτυχιών, όπως το "Hello" και το "Dancing on the Ceiling".

«Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι και ελπίζω να σας δω πολύ σύντομα, όταν όλοι θα μπορούμε να συναντηθούμε με ασφάλεια».

Μεταξύ των συναυλιών που ακύρωσε ο Λάιονελ Ρίτσι ήταν η εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Isle of Wight στη Βρετανία, τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

