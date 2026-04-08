Το έθιμο των Μπότηδων: Ο κερκυραϊκός ήχος της Ανάστασης

Στις 11 ακριβώς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, η ηρεμία της πόλης δίνει τη θέση της στο πανδαιμόνιο των Μπότηδων.

Από τα στολισμένα με κόκκινα πανιά μπαλκόνια του Λιστόν και τα στενά καντούνια, χιλιάδες πήλινα κανάτια γεμάτα νερό πέφτουν με ορμή στο πλακόστρωτο, συμβολίζοντας το σπάσιμο της θλίψης και τον ερχομό του χαρμόσυνου μηνύματος.

Ένα θέαμα μοναδικό στον κόσμο, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και γεμίζει το νησί των Φαιάκων με ήχο, χρώμα και την αισιοδοξία της Ανάστασης.

Στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ μαθαίνουμε τα πάντα γι’ αυτό το εντυπωσιακό έθιμο – από την κατασκευή των κανατιών μήνες πριν, μέχρι την πτώση τους στην πλατεία και τους δρόμους.

