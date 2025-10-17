Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη η παρουσίαση του έργου «Συλλογές Τατοΐου: Ξεκλειδώνοντας τον υλικό πολιτισμό και την ιστορία ενός αιώνα». Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία αφορά την τεκμηρίωση, καταγραφή και ψηφιοποίηση των κινητών μνημείων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Η διαδικτυακή Πύλη (https://tatoicollections.culture.gov.gr/) που ανέπτυξε η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, προσφέρει στο κοινό πρόσβαση στη μεγαλύτερη συλλογή του είδους της στην Ελλάδα, αφιερωμένη στις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, την ιστορία και τον υλικό πολιτισμό της νεότερης Ελλάδας.

Η Λίνα Μενδώνη, στον χαιρετισμό της, υπογράμμισε τη διαχρονική ιστορική και περιβαλλοντική αξία του κτήματος Τατοΐου, σημειώνοντας ότι για δεκαετίες παρέμενε παραμελημένο και αναξιοποίητο από την Πολιτεία, λόγω ιδεοληψιών και εσφαλμένης νοοτροπίας απέναντι στη νεότερη ιστορία.

Η διαχειριστική ευθύνη του κτήματος περιήλθε στην Ελληνική Πολιτεία μετά το δημοψήφισμα του 1974 και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του Στρασβούργου το 2003 σχετικά με τη βασιλική περιουσία. Το 2019, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριέλαβε την ανάδειξη του Τατοΐου στα εμβληματικά έργα της κυβέρνησης. Έκτοτε, με συντονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και ιδιωτικές δωρεές, υλοποιείται ένα ευρύ πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης του ιστορικού πυρήνα του κτήματος.

Στα 1.690 στρέμματα του ιστορικού πυρήνα βρίσκονται κτήρια-μνημεία, στα οποία εντοπίστηκαν χιλιάδες κινητά αντικείμενα σε κακή κατάσταση, πολλά από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία. Τα έργα στοχεύουν στην ολοκλήρωση το 2026, με στόχο τη μετατροπή του Τατοΐου σε ανοιχτό, προσβάσιμο χώρο πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής για το ευρύ κοινό, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Υπουργός τόνισε πως η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των Συλλογών Τατοΐου αποτελεί πράξη γνώσης και ευθύνης απέναντι στην ιστορία. Κάθε αντικείμενο αποκτά φωνή και θέση σε ένα ευρύτερο αφήγημα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, παρέχοντας πολύτιμα εργαλεία για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη δημόσια κατανόηση της ιστορίας.

Στην Πύλη είναι ήδη διαθέσιμα περισσότερα από 70.000 τεκμηριωμένα αντικείμενα, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη εικόνα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα. Οι Συλλογές Τατοΐου καλύπτουν έργα τέχνης, έπιπλα, μεταλλοτεχνία, πορσελάνες, κοσμήματα, ενδύματα, στρατιωτικό εξοπλισμό, παράσημα, βιβλία και προσωπικά τεκμήρια, αποκαλύπτοντας πτυχές της καλλιτεχνικής παραγωγής, της καθημερινότητας και της πολιτικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Υπουργό, η ψηφιοποίηση των αντικειμένων του Τατοΐου εντάσσεται στα πληροφοριακά συστήματα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Το αρχείο αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πρόκειται για ένα πλήρως ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση, τη θέση και το νομικό καθεστώς των πολιτιστικών αγαθών σε όλη την επικράτεια.

Η ύπαρξη του Εθνικού Αρχείου Μνημείων δίνει τη δυνατότητα για αναλυτικό σχεδιασμό της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης. Πάνω σε αυτή τη βάση, το Υπουργείο Πολιτισμού χτίζει ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων υπηρεσιών και προϊόντων για την προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονα μέσα.

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Μέσω δύο συγχρηματοδοτούμενων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2,87 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί πάνω από 90.000 αντικείμενα, με τη συμβολή ειδικών επιστημόνων και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Με τη δημοσιοποίηση της διαδικτυακής πύλης και της έντυπης έκδοσης, το κοινό αποκτά πρώτη επαφή με τη συλλογή, ενώ προετοιμάζεται η πλήρης παρουσίαση των συλλογών στους νέους μουσειακούς χώρους του Τατοΐου, που θα καλύψουν ποικίλες θεματικές ενότητες.

Η Υπουργός έκλεισε αναφερόμενη στην έντυπη έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού «Ξεκλειδώνοντας το Τατόι», η οποία παρουσιάζει μέρος των συλλογών και συνοδεύεται από αρχειακό υλικό, φωτογραφίες και έγγραφα. Το υλικό αυτό ψηφιοποιείται και θα είναι αρχικά προσβάσιμο ψηφιακά στους μελετητές, ενώ στη συνέχεια θα διατίθεται και με φυσική πρόσβαση. Η διάσωση και ανάδειξη αυτού του σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου αποτελεί έργο των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και ιδιαίτερα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

