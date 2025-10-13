Υπουργείο Πολιτισμού: Λόγω διακοπής ρεύματος η βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης

Ανακοίνωση για τη βλάβη που υπέστη χτες, Κυριακή ο ανελκυστήρας της Ακρόπολης κατά τους εορτασμούς για την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα γερμανικής κατοχής, έδωσε το υπουργείο Πολιτισμού, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα προέκυψε μετά από διακοπή ρεύματος, λόγω έργων της ΔΕΗ.

«Την 12η Οκτωβρίου 2025, κατά τον εορτασμό των 81 ετών από την Απελευθέρωση της Αθήνας, από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής, πραγματοποιήθηκε στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων, η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, με άγημα της προεδρικής φρουράς. Για την πρόσβαση των εμποδιζόμενων ή με κινητικά προβλήματα ατόμων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών είχε εξασφαλίσει την παρουσία ειδικού, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος», αναφέρει το υπουργείο και σημειώνει:

«Στις 10:50 διακόπηκε μία φάση της παροχής ρεύματος στον Αρχαιολογικό Χώρο, λόγω έργων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η διακοπή του ρεύματος προκάλεσε βλάβη στον ανελκυστήρα και παρά την επέμβαση του τεχνικού και τη συνδρομή του προσωπικού της Εφορείας, η βλάβη δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί έως τη λήξη λειτουργίας του Χώρου. Σημειώνεται ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αμαξιδίων των ατόμων με αναπηρία, και γενικώς για την εξυπηρέτηση ατόμων με ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα. Ωστόσο χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση, με αποτέλεσμα η υπερβολική χρήση του ανελκυστήρα να απαιτεί συχνή συντήρηση, αλλά και να προκαλεί σχετικά προβλήματα».



Πηγή: skai.gr

