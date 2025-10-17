Θάσος: Εκδρομή στον Σωτήρα

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο Σωτήρας είναι ένα μικρό, γραφικό ορεινό χωριό της Θάσου, που βρίσκεται χτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 340 μέτρων, μέσα σε καταπράσινο τοπίο με πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Απέχει περίπου 22 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού και 3 χιλιόμετρα από τη Σκάλα Σωτήρος. Οι κάτοικοί του ήταν κυρίως εργάτες των μεταλλείων που λειτουργούσαν κάποτε στην περιοχή, αλλά και κάτοικοι της σημερινής Καλλιράχης.

Με την πάροδο των χρόνων το πανέμορφο αυτό χωριό άρχισε σιγά σιγά να ερημώνει, με αποτέλεσμα σήμερα να μένουν εκεί μόλις 7 μόνιμοι κάτοικοι τον Χειμώνα. Το καλοκαίρι το χωριό ξαναζωντανεύει, αρκετά σπίτια ανοίγουν και στην ταβέρνα του χωριού δεν πέφτει καρφίτσα!

Το ορεινό αυτό χωριό ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, την κεντρική πλατεία με τα πλατάνια και τη βρύση του 1890, καθώς και για την παραδοσιακή γαστρονομία, που θα σας κερδίσει από την πρώτη μπουκιά. Από γεμιστά κολοκυθολούλουδα και σαρμαδάκια, μέχρι εξαιρετικής ποιότητας θαλασσινά, πιπερολάχανα και πιταράκια, η ντόπια κουζίνα θα σας μαγέψει. Αν βρεθείτε στην περιοχή, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε και την πεντανόστιμη θασίτικη φέτα, που με λίγη ντομάτα, πιπεριές, μπούκοβο και λάδι κάνει εξαιρετικό μπουγιουρντί σε πήλινο.

Στην καρδιά του χωριού δεσπόζει ο Ιερός Ναός του Σωτήρος που χτίστηκε το 1980, και το περίτεχνο τέμπλο του κατασκευάστηκε από μοναχούς του Αγίου Όρους, κάτι που επιβεβαιώνει πως για πολλά χρόνια το χωριό διατηρούσε καλές σχέσεις με το Άγιο Όρος. Το λευκό καμπαναριό του ναού ξεπροβάλλει πίσω από τα κεραμοσκεπή σπίτια του χωριού και σε συνδυασμό με τους καταπράσινους λόφους δημιουργεί μία άκρως αυθεντική ελληνική εικόνα, σαν καρτ ποστάλ, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Οι γάτες που περνοδιαβαίνουν στα στενά και η θέα στο απέραντο γαλάζιο έρχονται να ολοκληρώσουν το γραφικό αυτό σκηνικό.

Στα αξιοθέατα της περιοχής συγκαταλέγονται ακόμη το βυζαντινό εκκλησάκι της Αναλήψεως, που βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, και η Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, που απέχει 7 χιλιόμετρα από το κέντρο του οικισμού. Φυσικά, αν βρεθείτε καλοκαίρι στην περιοχή, θα κάνετε τις βουτιές σας στη γειτονική Σκάλα Σωτήρος, με τη χρυσή αμμουδιά και τα γαλαζοπράσινα νερά. Ακόμη και τους πολύβουους τουριστικούς μήνες σ’ αυτήν τη μεριά του νησιού θα βρείτε μία μοναδική ηρεμία και θα ζήσετε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης κάτω από τον ελληνικό ήλιο.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» κάνοντας ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στο νησί της Θάσου, έφτασε και μέχρι το χωριό του Σωτήρα στα δυτικά του νησιού, μίλησε με τους λιγοστούς μόνιμους κατοίκους του και μας έδειξε πως είναι να ζεις σε ένα τέτοιο μέρος, μακριά από τις ανέσεις που παρέχει η ζωή στις μεγάλες πόλεις.

