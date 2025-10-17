Αναμονή τέλος - Το νέο άλμπουμ των Tame Impala διαθέσιμο στο κοινό

Οι Tame Impala δεν είναι ένα συγκρότημα σαν όλα τα άλλα. Δεν είναι καν συγκρότημα. Είναι ο καλλιτεχνικός προσδιορισμός του 39χρονου Αυστραλού καλλιτέχνη, Κέβιν Πάρκερ, του ανθρώπου που επέλεξε να πειραματιστεί γύρω από την ψυχεδέλεια και να στείλει τις μουσικές του εμπνεύσεις από εκεί κάτω - την Ωκεάνια - εδώ πάνω, σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη!

Ο πέμπτος του δίσκος λέγεται Deadbeat και έρχεται 15 χρόνια μετά το ντεμπούτο του. Περιέχει 12 τραγούδια, στα οποία έχει ανακατέψει στην ψυχεδέλεια, ολίγο από electronica, με πινελιές από tribal και techno στιγμές, κάτι που δοκιμάζει σε τέτοιο βαθμό μάλλον για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η μουσική του διαδρομή

Το 2010 πρωτοεμφανίζει το πρότζεκτ του με την ονομασία Tame Impala, αφού μέχρι τότε έπαιζε ντραμς στους Pond, έγραφε μουσική, έκανε σποραδικές εμφανίσεις σε μαγαζιά και στην πραγματικότητα προετοίμαζε το έδαφος για την έναρξη της σπουδαίας καριέρας του. Ο πρώτος του δίσκος - Ιnnerspeaker - κερδίζει το βραβείο του κορυφαίου δίσκου για την Αυστραλία το 2010. Ένας indie δίσκος, με 11+2 ροκ και ποπ συνθέσεις, πάντα με βάση το συνθεσάιζερ, όργανο που είναι η βάση της λεγόμενης νεο-ψυχεδέλειας.

Το 2012 παρουσιάζει το Lοnerism και πλέον ο Κέβιν Πάρκερ αρχίζει και απασχολεί τη παγκόσμια μουσική σκηνή και όχι μόνο αυτή της Αυστραλίας, όπου πάλι κερδίζει το δίσκο της χρονιάς. Δώδεκα τραγούδια και δύο bonus tracks και οι Tame Impala γίνονται πλέον γνωστοί σε όλους τους φαν της εναλλακτικής και ψυχεδελικής σκηνής, κερδίζοντας όμως κοινό και στην ποπ κοινότητα, χάρη στην ιδιοφυΐα του Πάρκερ και στην ικανότητά του να εντάξει ένα ιδιαίτερο μουσικό αποτέλεσμα, σε πιο mainstream καταστάσεις.

Η έκρηξη των Tame Impala συμβαίνει το 2015 με τον τρίτο δίσκο, Currents. Πλατινένιος σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, ο Πάρκερ εκμεταλλεύεται τις μουσικές του γνώσεις, τα προσωπικά του βιώματα και την εμπορική πραγματικότητα και δημιουργεί ένα φανταστικό μουσικό αποτέλεσμα, με 13 τραγούδια, πολύ πιο κοντά πλέον στην ποπ μουσική σκηνή, με disco πινελιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι επτά χρόνια αργότερα, κατάφερε για μία εβδομάδα να είναι ο δίσκος που είχε αθροιστικά τις περισσότερες πωλήσεις και τα περισσότερα stream στην Ελλάδα!

Από τότε, ο Πάρκερ αραιώνει τις δουλειές του, καθώς έχει βγάλει μόνο δύο δίσκους. Το 2020 το Slow Rush ήταν ο τέταρτος δίσκος του, πάλι με 13 τραγούδια, αλλάζοντας ελαφρώς στυλ, προσθέτοντας περισσότερες ηλεκτρονικές παρεμβάσεις στις μουσικές του. Δίσκος που πάλι θριάμβευσε σε όλα τα τσαρτ και σε όλα τα μουσικά περιοδικά, παρά το ότι απομακρύνθηκε από την ποπ κοινότητα.

Για να έρθει σήμερα 17 Οκτωβρίου, ο πέμπτος δίσκος του ιδιαίτερου καλλιτέχνη, με τίτλο Deadbeat, με τη μετάβαση του Αυστραλού καλλιτέχνη από την απόλυτη ψυχεδέλεια σε πιο χορευτικές μουσικές νόρμες, ξεκάθαρη και εντυπωσιακή. Με το End of Summer, το πρώτο προ διμήνου single, είχαμε υποψιαστεί πως ο Κέβιν Πάρκερ κάνει μπάσιμο σε πιο ηλεκτρονικούς ήχους, με τα δύο επόμενα, το Dracula και το Loser , μπερδευτήκαμε προς στιγμήν, ακούγοντας πιο ραδιοφωνικά και εμπορικά τραγούδια, αλλά πλέον έχουμε όλο το δίσκο διαθέσιμο, σε YouTube και Spotify και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να μη χρειαστεί να περιμένουμε πάλι πέντε χρόνια.

Πηγή: skai.gr

