«Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες κάθε ευρώ που επενδύουμε στον πολιτισμό αποδίδει 3,44 ευρώ στην πραγματική οικονομία μας» επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας σε πάνελ με θέμα «Δίπλα στον πολίτη και ποιότητα ζωής» που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για τα έργα της Θεσσαλονίκης.

Η υπουργός υπενθύμισε πως το 2019, το υπουργείο Πολιτισμού παρέλαβε στην Κεντρική Μακεδονία «ένα πρόγραμμα λιγότερο από 20 εκατ. ευρώ και στη Θεσσαλονίκη νεκρά εργοτάξια, με ένα μετρό καταδικασμένο να μη γίνει». Σήμερα, όπως είπε, τα έργα που υλοποιούνται ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ, χάρη στη συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα Μουσεία Μετρό

Η κ. Μενδώνη στάθηκε ιδιαίτερα στο μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο «όχι μόνο έγινε, αλλά ο σταθμός Βενιζέλου χαρακτηρίζεται διεθνώς ως ένας από τους καλύτερους σταθμούς σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο». Παράλληλα, τόνισε ότι το έργο ανέδειξε περίπου 400.000 αρχαιότητες, από τις οποίες ένα μικρό μέρος θα εκτεθεί σύντομα στο νέο Μουσείο Ευρημάτων του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, στο κτήριο στρατωνισμού Α3 του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Το Μουσείο αυτό, όπως ανέφερε η κ. Μενδώνη, υλοποιείται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα εγκαινιαστεί από τον πρωθυπουργό στις αρχές του 2026.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο ήδη βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης. Όσον αφορά το δεύτερο Μουσείο Μετρό που σχεδιάζεται να γίνει στη διασταύρωση (crossover) των τροχιογραμμών στην περιοχή Σιντριβάνι-Πανεπιστήμιο ανέφερε: «Είμαστε απολύτως ώριμοι για ένα δεύτερο Μουσείο Μετρό. Έχουμε φτάσει μέχρι τα τεύχη δημοπράτησης. Θα βρούμε τους πόρους την επόμενη προγραμματική περίοδο».

Νέοι χώροι πολιτισμού στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην πρόσφατη εξαγορά περίπου 8 στρεμμάτων από το υπουργείο Πολιτισμού στον χώρο της ιστορικής ζυθοποιίας Fix. Στόχος, όπως είπε, είναι η ανάπλαση και μετατροπή του βιομηχανικού συγκροτήματος σε «έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα φιλοξενήσει τους θεσμούς του σύγχρονου πολιτισμού της πόλης». Οι σχετικές μελέτες, με χορηγία άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026 με αρχές 2027.

Αποκατάσταση βυζαντινών και οθωμανικών μνημείων

Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε ότι «η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη πόλη στην Ευρώπη που συντηρεί και διατηρεί βυζαντινό πλούτο διάσπαρτο στον αστικό της ιστό» και πρόσθεσε ότι επενδύονται περίπου 12 εκατ. ευρώ, προκειμένου όλα τα βυζαντινά μνημεία να αποδοθούν αποκατεστημένα μέχρι το τέλος του 2026.

Παράλληλα ανέφερε ότι προχωρά έργο φωτισμού των μνημείων με χορηγία άνω των 5 εκατ. ευρώ, ενώ δρομολογείται η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Αγίου Δημητρίου, έργο που θα δημοπρατηθεί τον Οκτώβριο του 2025.

Σχετικά με την πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης, η υπουργός επισήμανε ότι αποκαθίστανται και αποδίδονται δύο σημαντικά μνημεία της οθωμανικής περιόδου - το Αλκαζάρ (τέμενος Χαμζά μπέη) και τα λουτρά «Παράδεισος» - με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, έως τον Απρίλιο του 2026.

Στήριξη φορέων και θεσμών

Η κ. Μενδώνη σημείωσε ότι περισσότερα από 16 εκατ. ευρώ επενδύονται σε συνεργασία με την Περιφέρεια για δράσεις εξωστρέφειας, ψηφιακού μετασχηματισμού και προσβασιμότητας των φορέων της Θεσσαλονίκης. Επίσης, μέσα από προγραμματικές συμβάσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση προχωρούν νέα έργα και δράσεις και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τις προσεχείς ημέρες θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση για την ενίσχυση των «Δημητρίων» με περίπου 2 εκατ. ευρώ.

