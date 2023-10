Στον Γιον Φόσσε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023

Στον πολυγραφότατο και πολυβραβευμένο Νορβηγό συγγραφέα Γιον Φόσσε (Jon Fosse) απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας.

Ο Φόσσε βραβεύεται «για τα καινοτόμα θεατρικά του έργα και την πεζογραφία που δίνουν φωνή στο ανείπωτο».

BREAKING NEWS The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

Ο Jon Fosse (Γιον Φόσσε) γεννήθηκε το 1959 στο Haugesund της Νορβηγίας και από τα μέσα της δεκαετίας του '70 ζει στο Bergen.

Το 1983 εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα "Κόκκινο, μαύρο" το οποίο ακολούθησαν πληθώρα άλλων μυθιστορημάτων, ποιητικών συλλογών, δοκιμίων, θεατρικών έργων και παιδικών βιβλίων.

This year’s #NobelPrize laureate in literature Jon Fosse was born in 1959 on the Norwegian west coast. His immense œuvre is written in Norwegian Nynorsk and spans a variety of genres consisting of plays, novels, poetry collections, essays, children’s books and translations. pic.twitter.com/0esbbHi88A